Facturi decontate pentru 23 de primării din Maramureș

Ministerul Dezvoltării a virat zilele trecute suma de 1.115.818.208 lei, în vederea decontării facturilor pentru 798 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” și prin Programul Național de Dezvoltare Locală – a anunțat ministrul Cseke Attila.

„Prioritatea noastră este să plătim facturile pentru lucrările efectuate deja și să asigurăm continuarea investițiilor. La preluarea mandatului, ministerul a avut cereri de plată neplătite, în valoare de 4,1 miliarde de lei. Din această datorie am virat acum peste 1 miliard de lei”, a precizat ministrul Dezvoltării.

Pentru Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” s-a plătit suma de 937.910.740 lei, pentru 610 obiective aflate în execuție. Proiectele vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri și podețe, precum și înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare.

Pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, s-au decontat 177.907.468 lei, pentru 188 de proiecte de investiții. Dintre acestea, pentru 38 de obiective aflate în execuție în etapa I, a fost plătită suma de 28.837.407 de lei, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 149.070.060 lei, pentru 150 de proiecte.

Din Maramureș au beneficiat de bani, pe programul „Anghel Saligny”, următoarele primării: Dragomirești – 1.402.606 lei (20% grad execuție lucrări); Cupșeni – 2.576.258 lei (45% execuție proiect); Recea – 1.546.175 lei (66%); Borșa – 2.649.419 lei (53,85% grad finalizare investiție), plus 1.751.512 lei (71,48%); Asuaju de Sus – 1.476.905 lei (42.90%); Vima Mică – 384.262 lei (27.26%); Leordina – 942.607 lei (64,5%); Poienile de sub Munte – 1.825.977 lei (98,27 %); Copalnic-Mănăștur – 1.665.066 lei (11,42%); Ulmeni – 883.104 lei (89%); Groși – 2.900.295 lei (44,71%); Remetea Chioarului – 42.760 lei; Cernești – 315.384 lei (3% grad realizare); Desești – 349.362 lei (76,5%); Giulești – 1.772.445 lei (56,83%); Ariniș – 1.183.757 lei (94,90 %); Rona de Jos – 500.716 lei (20%).

Pe programul PNDL, etapa a II-a, au primit fonduri primăriile: Asuaju de Sus – 412.071 lei, Ieud – 739.481 lei, Leordina – 477.644 lei, Ruscova – 157.276 lei, Suciu de Sus – 3.916.560 lei și Vișeu de Jos – 156.706 lei.