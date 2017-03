Start de retur cu rezultat pozitiv

• AS Independenţa Baia Mare – CSŞ Târgovişte 1-0 (1-0) •

După o pauză de aproape trei luni, eşalonul de elită al fotbalului feminin românesc a revenit în actualitate cu meciurile primei etape din retur (etapa a zecea). Avidă de puncte, formaţia antrenată de Alexandra Marian – Florica Codrea nu luau în calcul decît varianta victoriei, deşi oaspetele îl aveau la timonă pe Mihai Tătăran, antrenorul reprezentativei de fotbal a României Under 17 ani. Însă şi aşa, pe lîngă atuul propriului teren, „domniţele râului” aveau să speculeze cel puţin în ultimele 20 de minute din meci şi faptul că în poarta celor de la CSŞ Târgovişte se afla un mijlocaş central, în persoana lui Alexandra Sfeia, introdusă între buturi datorită absenţei portarului de bază.

După un prim sfert de oră de joc aflat sub semnul echilibrului, fetele de la Independenţa reuşesc să împingă liniile cît mai departe de propriile buturi, reuşind să joace mai tot timpul în zona centrală a terenului. Prima ocazie de poartă trecută în contul băimărencelor, consemnată în minutul 20, avea să aducă deschiderea scorului, însă reuşita lui Adelina Fedor fiind anulată de central pentru un presupus henţ. Servant la prima reuşită, Alexandra Marian reuşeşte în minutul 27 o pasă magistrală pentru Denisa Predoi, însă şutul acesteia, din marginea suprafeţei de pedeapsă, nu nimereşte poarta. Golul de trei puncte avea să vină în minutul 29. Căpitanul de echipă Florica Codrea centrează excelent de pe flancul drept pentru mijlocaşul de bandă Amalia Hohman, care singură cu poarta goală, reia din doar 4 metri plasat. Un minut mai tîrziu, Adelina Fedor iniţiază un contraatac pe axul central, însă balonul expediat de la circa 12 metri loveşte bara, iar avantajul rămîne unul firav la finalul primului mitan.

Şi în actul secund fetele noastre domină teritorial, însă precipitarea pe faza de finalizare face ca scorul să rămînă neschimbat pînă la final. Avantajul băimărencelor putea fi dublat, atît în minutul 69 la şutul lui Denisa Predoi, cît şi la torpila expediată de Laura Desmerean sub transversală, în minutul 76. Însă şi aşa victoria fetelor noastre este una pe deplin meritată, în condiţiile unei exprimări tehnico-tactice extrem de pragmatică.

• Arbitri: Răzvan Necrici – Ionuţ Răzvan Soponar, Cristian Gheorghe Mureşan (Baia Mare).

• AS Independenţa Baia Mare: Kriszta Haim – Florica Codrea (cpt.), Alexandra Zsiga, Diana Pop, Alexandra Marian – Daiana Burde, Roberta Silaghi, Laura Desmerean, Amalia Hohman – Adelina Fedor (Ligia Muntean ’82), Denisa Predoi. Antrenori: Alexandra Marian, Florica Codrea.

• CSŞ Târgovişte: Alexandra Sfeia – Florentina Ionescu, Sanda Oprica, Elena Olteanu, Ştefania Burcea – Mihaela Merlan, Maria Neacşu, Linda Cergan, Denisa Polanta – Ioana Ionescu (Melissa Buleandra 31′), Mihaela Radu (cpt.). Antrenori: Mihai Tătăran, Gheorghe Marinescu.