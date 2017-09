Contraste … culturale

„Contraste” artistice pot fi admirate în aceste zile în Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Artista plastică Adela Cristina Nabeu a venit în faţa publicului cu o a doua expoziţie personală care i-a surprins şi pe cei care o urmăresc şi o admiră. De data aceasta, artista, a vrut să aducă în atenţia privitorilor „o fărâmă din Africa”. Nu a călcat niciodată pe meleagul african, dar cu toate acestea a reuşit să surprindă elemente din viaţa africanilor care vorbesc despre copilărie, suferinţă, dragoste. Expoziţia „Contraste”, organizată de Asociaţia Uniunea Artiştilor Plastici – Sucursala Baia Mare poate fi vizitată la Salonul Artelor până în 7 octombrie.

„Am văzut câteva lucrări ale Adelei în urmă cu vreo 3 ani. Am provocat-o să facem şi o expoziţie împreună prin 2015. Anul acesta i-am zis că mi-aş dori să vină cu o nouă expoziţie personală. Am avut mari emoţii pentru că ştiam cât e de ocupată Adela, dar nu m-a dezamăgit”, a spus preşedintele Asociaţiei Uniunea Artiştilor Plastici – Sucursala Baia Mare, Marinela Căluşeru. La rândul său, artistul fotograf Felician Săteanu a recunoscut că a fost surprins în mod plăcut de noua expoziţie a Adelei. Afirmă că dacă s-ar fi plimbat printre lucrările artistei, fără să ştie cui aparţin, cu greu şi-ar fi dat seama cine e autoarea. „Pe Adela o ştiu de câţiva ani. Întotdeauna m-a surprins prin tehnici deosebite, a venit cu noutăţi. De multe ori am întrebat-o cum ai reuşit să faci lucrarea respectivă. Nu numai că a abordat tematici diferite, dar a şi reuşit să le repună în valoare cu mult profesionalism, a reuşit să-şi creeze un stil. Pe Adela o recunoaştem în lucrări, şi totuşi dacă astăzi am fi văzut lucrările ei, nu pe multe am fi reuşit să le asociem cu numele ei. Cu siguranţă stilul ei s-a îmbogăţit. Expoziţia creează nişte contraste. Nu aş face legătura între contrastul închis-deschis, ci mai degrabă în contrastul cultural care apare între percepţia culturală a noastră şi ceea ce ne prezintă Adela azi”, a precizat Felician Săteanu.

La expoziţie a fost prezent şi reprezentantul comunităţii africane din zonă, Yeboua Moussa Ouattara, originar din Coasta de Fildeş. „Oricine a intrat în sală a văzut că lucrările reflectă Africa. Atmosfera din copilăria mea e reflectată aici, pe pereţi. Cu darul ei, cu talentul ei, Adela a scos ceva ce gura lumii nu a ajuns să exprime. Evidenţiază copilăria noastră, suferinţa, dar dincolo de ceea ce vedeţi e dragostea. Adela nu a fost în Africa, dar a putut să scoată la iveală elemente ce ţin de viaţa din Africa. Eu sunt de aproape 10 ani în Baia Mare, am studiat aici. Am simţit că o româncă ne-a ajutat să ne simţim ca acasă”, a spus africanul. La eveniment a fost prezent şi soţul Adelei, care e originar din ţinutul african. Expoziţia Adelei Cristina Nabeu include 33 de tablouri, dintre care 11 Femei Africane, Pastel pe hârtie, 6 măşti africane în tehnica acrilic pe pânză, 5 detalii mască africană, în tehnica acrilic pe pânză, 1 luptător Masai, în tehnica acrilic pe pânză, 6 detalii africane în tehnică mixtă şi 4 contraste în tehnică acrilic pe pânză. Adela Cristina Nabeu este absolventă a Centrului Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Arte Plastice, promoţia 2013. Este la a doua expoziţie personală. A avut vreo 18 participări la expoziţii internaţionale, precum şi participări la tabere internaţionale de artă plastică.