Maramureşul la Festivalul Internaţional de Carte Transilvania

• Eveniment: Dimineaţa arabă în Templul Ardealului susţinut de Editura Proema şi ANCI •

• Adonis, Marele Premiu al Tîrgului de Carte •

Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Carte Transilvania a avut loc în perioada 3 – 8 octombrie în Piaţa Unirii din Cluj – Napoca şi, ca de fiecare dată, şi-a propus promovarea culturii scrise naţionale şi internaţionale în spaţiul românesc. În acest an manifestarea s-a bucurat de prezenţa poetului sirian Adonis (Ali Ahnad Said Esber), nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură, unul dintre cei mai importanţi scriitori arabi contemporani. Studiază Dreptul şi Filozofia la Universitatea din Damasc. Ajunge în Liban unde obţine doctoratul în literatură. În 1980 din cauza războiului se stabileşte definitiv în capitala Franţei unde a fost profesor la Universitatea Sorbona. Este autorul a peste douăzeci de volume de poezie şi a numeroase cărţi de critică şi istorie literară. Alături de Adonis la Festival au fost invitaţi de onoare Mihai Şora (România), Oana Pellea (România), Alice Natley (SUA), Grigore Arbore (Italia), Radu Ţuculescu (România), Sandrone Dazieri (Italia), Maria Berenyi (Ungaria), Petr Borkorec (Republica Cehă), Irina Petraş (România). Oraşul a fost împînzit de cărţi. Pe bănci, pe maşini, pe trotuare clujenii au găsit 3.000 de pachete cu cărţi lăsate la întîmplare. Directorul Festivalului Vasile George Dâncu, ne-a spus că „acţiunea cărţi pentru clujeni a avut ca scop deschiderea apetitului pentru lectură, să dăm viaţă oraşului”. Domnul Dâncu a apreciat prezenţa editurilor din Maramureş la Cluj-Napoca ca un argument că pe scena Transilvaniei a cărţii această parte de ţară este un centru al cărţilor de valoare, un program care iradiază şi în alte spaţii culturale. Evenimentul cultural la care am participat a fost Dimineaţa arabă în templul Ardealului organizat de Editura Proema din Baia Mare şi ANCI.

Au fost lansate cinci volume din colecţia „Biblioteca arabă” care au provocat comentarii poliedrice într-un registru de aprecieri pentru un gest editorial unic în România. „Antologia lirică” de Adonis (traducere, cuvînt înainte şi note de Dumitru Chican) a fost o fericită potrivire (dacă vreţi omagiu) cu prezenţa marelui poet la Festivalul Cărţii de la Cluj. Pe masa din sala Festivalului unde se fac lansări de carte au mai stat „Antologia lirică” de Nizar Qabbani, „Zile împreună cu el” de Colette Khouri, „Cele şapte posturi ale iubirii” de Ali Al-Qasimi sau „Prolegomene ori introducere în filozofia şi sociologia istoriei universale” de Ibn Khaldun cu o prefaţă de B. Labidi ambasador al Republicii Tunisiene şi un cuvînt înainte de acad. Ioan Aurel Pop. Evenimentul cultural a fost asigurat de criticul Irina Petraş, preşedintele Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, poetul Horia Bădescu, cu o largă experienţă în diplomaţia culturală în Franţa, prof. Terezia Filip, o apreciată comentatoare a apariţiilor la Editura Proema. Eu am avut rostul de moderator. Despre felul în care este recepţionat acest proiect editorial în lumea arabă (Egipt, Liban) a vorbit aplicat ca unul care a fost la faţa locului, domnul Alexandru Peterliceanu, directorul Editurii şi reprezentant ANCI (Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare).

În viziunea doamnei Irina Petraş faptul că „Biblioteca Arabă” are reşedinţa la Baia Mare este un semn bun, un argument că pe scena editorială a Transilvaniei au loc gesturi culturale care iradiază pînă în lumea arabă. Sînt texte care au virtuţi de pionierat în literatura română. Cît priveşte selecţia din poemele lui Adonis, apărută în cinstea venirii marelui poet la Cluj-Napoca, face parte din sincronizarea benefică a faptului major de cultură. Poetul sirian Adonis, cel mai mare poet al literaturii arabe contemporane spunea la Cluj: „Îmi doream de mult să vin aici. Sînt puţine oraşe care devin simboluri, iar Clujul este un astfel de oraş.” Poetul Horia Bădescu, ne-a amintit că în misiunea lui diplomatică la Paris a avut şansa să-l cunoască pe marele Adonis. Chiar să participe la un Festival de poezie în Italia.A apreciat celelalte cărţi traduse din cultura arabă acordînd o importanţă sporită „Pro­legomenelor…”. Prof. Terezia Filip a făcut succinte relatări despre fiecare volum scoţînd în evidenţă contribuţia Editurii Proema la cunoaşterea literaturii arabe împlinind şi o importantă misie culturală.

Domnul Peterliceanu apreciind importanţa Festivalului Cărţii de la Cluj ne-a adus în sala de lansări reacţia scriitorilor, academicienilor, oamenilor politici din lumea arabă pe unde cărţile Editurii au ajuns. Sau mai curent spus, au fost duse. Fiind puse inclusiv pe masa preşedintelui Libanului. Mesajul acestui proiect editorial are cono­taţii multiple. Eu cred că în primul rînd a cîştigat cititorul român vibrînd cu miraculoasa lume arabă. Eu îmi mărturisesc emoţia faţă pe poezia lui Adonis care este un mare unificator. Care şi-a spus destinul în cîteva cuvinte: „Pentru anumite convingeri merită să-ţi rişti viaţa”.

* * *

Un moment important a fost lansarea antologiei „Transilvania din cuvinte” alcătuită de Irina Petraş dedicată Centenarului Marii Uniri, editată de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Veţi găsi în acest volum studii sobre despre istoria, geografia, literatura, folclorul acestui ţinut alături de confesiuni poematic-sentimentale, de evocări ale unor importante figuri legate de Marea Unire, de poeme şi fragmente de proză. Din cadrul Reprezentanţei Maramureş a Uniunii Scriitorilor din România sînt antologaţi scriitorii: Săluc Horvat, Ion Petrovai, Florica Bud, Echim Vancea, Victor Tecar, Alexa Gavril Bâle, Gheorghe Pârja, Rodica Dragomir, Ioana Ileana Şteţco.

* * *

Făcînd turul standurilor la Tîrgul de Carte m-am bucurat să întîlnesc şi alte edituri din Maramureş. Poetul Nicolae Scheianu, care şi-a lansat şi volumul „Pietre din Potop” era la Editura Ethnologica din Baia Mare, Raluca Farcaş la Editura Galaxia Gutenberg din Târgu-Lăpuş şi nu în ultimul rînd standul Editurii Proema. Au fost prezente şi cărţile editate de Muzeul judeţean Maramureş.

* * *

Reamintesc premiile Festivalului Internaţional de Carte ediţia a V-a. • ADONIS (Franţa) Marele Premiu al Festivalului pentru opera sa de rang mondial. Pentru valoarea operei şi atitudinea de excepţie faţă de cultură au mai fost premiate: Alice Notley (SUA), Sandrone Dazieri (Italia), Petr Borkovec (Cehia), Mihai Şora, Grigore Arbore (Italia), Maria Berenyi (Ungaria), Irina Petraş, Radu Ţuculescu, Ruxandra Hurezean, Oana Pellea, Dan Crecan, Teodor Ardelean, Daniel Săuca, Ioan Vlad.

* * *

Uniunea Scriitorilor din România a organizat în continuare Festivalul Naţional de Literatură, ediţia a 4-a FestLit Cluj 2017. Simpozionul „Critica literară şi viitorul literaturii” (Anul Maiorescu) a fost moderat de Nicolae Manolescu. Un desant scriitoricesc la Biblioteca judeţeană „Octavian Goga”, întîlniri la Departamentul de Jurnalism şi Parada nominalizaţilor pentru Marele Premiu FestLit 2017. Laureatul Marelui Premiu FestLit Cluj 2017, a fost Nicolae Gheran pentru volumele „Rebreniana” (studii şi articole), Editura Academiei Române.