Strategii pentru dezvoltarea Cavnicului

Administraţia locală a oraşului Cavnic are planuri mari pentru dezvoltarea urbei, deşi acest an nu a fost unul uşor din punct de vedere financiar. Totuşi, cu ajutorul cetăţenilor care îşi plătesc taxele şi impozitele la bugetul local, dar şi cu recuperarea vechilor datorii, primăria va reuşi să finalizeze proiectele începute, dar şi să înceapă altele noi.

Nici la rectificările bugetare din acest an oraşul nu a fost prea norocos în privinţa fondurilor. Vladimir Petruţ, primarul Cavnicului, explică: ”Am început mai multe proiecte care vor fi continuate în anii care vin. Întotdeauna, studiile de fezabilitate, documentaţiile, costă foarte mult. Am găsit însă soluţii să plătim aceste studii, aceste proiecte şi mai mult, astăzi, în luna octombrie, suntem o primărie care nu avem nicio datorie, nu avem niciun credit, deşi avem cel mai mic buget din istoria oraşului. De asemenea, spre surprinderea noastră, nici până acum nu am primit o rectificare bugetară pozitivă pentru oraş, deşi era imperios necesar să primim o astfel de rectificare. În fiecare an au fost rectificări de buget, nu înţelegem de ce acest lucru nu s-a întâmplat, dar noi am reuşit până la urmă să ne plătim şi salariile, să ne achităm şi facturile restante şi să fim şi cu investiţiile la zi. Ba mai mult, spre surprinderea altora, anul acesta nu vom încheia până nu vom moderniza inclusiv transportul public în comun”.

Dezvoltarea se datorează în primul rând localnicilor şi firmelor

Principalii contribuabili la bugetul oraşului au fost, în acest an, cetăţenii conştiincioşi care şi-au achitat anticipat taxele şi impozitele, dar şi firmele locale: ”Cei mai mulţi investitori care au fost prezenţi anul acesta în Cavnic, au adus cei mai mulţi bani, împreună cu localnicii şi firmele din oraş. Poate că în decursul anilor care au trecut s-au strâns foarte multe restanţe la bugetul local, la plata impozitelor şi taxelor locale, însă am avut discuţii punctuale de multe ori cu cetăţenii. De asemenea, am făcut şi o tombolă la începutul anului, care s-a demonstrat a fi foarte bună, pentru că peste 70% din cetăţeni şi-au plătit impozitele, chiar anticipat, integral pe tot anul, şi acest lucru ne-a ajutat să plătim factură cu factură, ca să nu strângem datorii. Mai mult, am avut discuţii şi cu foarte mulţi agenţi economici din oraş. Punctual am discutat cu ei, ne-au înţeles problemele şi, în mare parte, şi-au plătit facturile, restanţele către oraş, mai repede sau chiar în avans, ca să putem şi noi să ne dezvoltăm”, mai spune primarul oraşului Cavnic.