Derby în ultima etapă a turului

• Piros Security Arad – AS Independenţa Baia Mare •

Ultima etapă a turului programează derby-ul ce poate decide, în mare măsură, formaţia ce va promova direct în Liga 1 la finalul sezonului. Piros Security Arad şi AS Independenţa este meciul cheie al acestei etape, derby ce se va consuma duminică, 19 noiembrie, de la ora 11.00, pe terenul sintetic Sega din Arad. Ambele grupări au avut un parcurs perfect pînă acum, presărat doar cu victorii, însă băimărencele au trei puncte avans, Piros avînd însă un meci în minus. Dacă arădencele au marcat 43 de goluri în cinci partide, oaspetele de mîine au ajuns la cota 50 în şase meciuri. Aşadar, două echipe extrem de ofensive, dar în acelaşi timp şi foarte defensive, Piros Security a încasat şapte goluri, iar AS Independenţa doar trei. În consecinţă, ne putem aştepta ca cele două adversare de mîine să abordeze derby-ul foarte tacticizat, în special oaspetele. Băimărencele s-ar mulţumi şi cu un egal, rezultat care ar menţine echipa antrenată de Liviu Ivasuc pe prima poziţie după prima parte a campionatului şi, totodată, ar deveni principala favorită la promovare. Derby-ul dintre Piros Security şi AS Independenţa va fi decis de o brigadă formată din Adina Claudia Popa, Gabriela Ioana Toderaş (Satu Mare) şi Jeanina Păduraru (Oradea).

Programul etapei 7, ultima a turului • Sîmbătă, 18 noiembrie: Vasas Femina Odorhei II – Sporting Lugaş, ora 10.00 • Duminică, 19 noiembrie: Ladies Târgu Mureş – Olimpia Cluj-Napoca II, ora 11.00; Piros Security Arad – AS Independenţa Baia Mare, ora 11.00; CS Ineu – Olimpic Star Cluj-Napoca, ora 13.00.