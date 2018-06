5 milioane euro pentru Ocna Şugatag

Primarul Mihai Ivaszuk (foto), în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Ocna Şugatag, a anunţat că a semnat contractul de finanţare a proiectului de investiţii ETOS ”Excelenţă în Turism – Ocna Şugatag”, fiind obţinută în acest fel suma de 5 milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional POR. Investiţiile care urmează să fie realizate în Ocna Şugatag vor duce la dezvoltarea infrastructurii pentru creşterea potenţialului turistic al staţiunii, dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public pe toate străzile din perimetrul staţiunii şi în zona spaţiilor verzi de agrement şi realizarea unui spaţiu WI-FI în zona Pieţei 1 Decembrie.

La şedinţa extraordinară a fost prezent şi Gabriel Zetea, preşedintele Con­siliului Judeţean Maramureş, iar din partea Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest au participat Marcel Boloş şi Alexandra Cătană. Au fost prezenţi şi proprietari de pensiuni turistice din Ocna Şugatag.

Mihai Ivaszuk este fericit că a semnat acest contract important pentru comunitate: ”ETOS ne aduce cinci milioane de euro, care vor fi folosiţi exclusiv pentru creşterea turistică a zonei. Administraţia locală munceşte însă şi la alte proiecte şi vom finaliza proiectul, început pe PNDL1, de canalizare în Ocna Şugatag, procentul de realizare fiind de 98%, iar finanţarea acordată a fost de aproximativ 1,5 milioane euro. Pe PNDL2, am semnat un alt contract de finanţare important, respectiv extinderea Liceului Tehnologic Ocna Şugatag, finanţarea obţinută fiind de 3,5 milioane de lei. Pe AFIR (Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale) avem depuse proiecte de reabilitare a căminelor culturale în toate cele patru sate ale comunei: Ocna Şugatag, Hoteni, Breb şi Sat Şugatag. Am obţinut suma de 500.000 de euro, urmând să aflăm şi câştigătorul licitaţiei. Am depus un proiect în valoare de 70.000 de euro pe GAL Mara-Gutâi, pentru realizarea unui teren sintetic de fotbal în Sat Şugatag – documentele au fost semnate pentru conformitate şi proiectul este în evaluare la AFIR. În ceea ce priveşte fondurile existente la bugetul local, lucrăm pe drumul Pe Zăpoare, în Breb, unde am alocat suma de 30.000 de lei. Am cheltuit 120.000 lei pentru cofinanţarea celor patru porţi maramureşene, la intrarea în fiecare sat al comunei, în timp ce pentru terenul sintetic din Sat Şugatag am acordat o cofinanţare de 30.000 de lei. Mai avem depus un proiect pe PNDL2, pentru asfaltarea străzilor aflate în afara arealului balnear din Ocna Şugatag, unde am solicitat aproximativ un milion de euro, iar preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, mi-a promis că va susţine proiectul la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice”.

Gabriel Zetea a spus: ”Am semnat, recent, contractul de extindere a Liceului tehnologic din Ocna Şugatag, finanţat pe PDNL1. Consiliul Judeţean Maramureş a fost partener al ediţiei jubiliare Tânjaua Hotenarilor. Am semnat contractul ETOS şi sper să avem în curând şi alte veşti bune privind al doilea proiect depus de administraţia locală pe PNLD 2, cel privind asfaltarea străzilor”. (A.B.M.)