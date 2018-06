Vlad Duruş după mitingul PSD: „Demonii” României nu sunt problemele penale ale domnului Dragnea

Un partid aflat la guvernare a organizat un miting sub un slogan de partid de opoziţie – „Vrem prosperitate…”. Mesajul a fost doar pentru masa de oameni cărată cu autocarele la Bucureşti. Majoritatea dintre ei, fie că sunt pensionari, funcţionari sau alt tip de salariaţi, au venituri modeste. O discrepanţă uriaşă în comparaţie cu ceea ce deţin baronii PSD-ALDE, cei care stăteau în faţa lor pe scenă şi-şi urmăreau ţinta pentru care au gândit mitingul.

Manifestaţia nu a fost nici într-un caz despre prosperitate. Nu s-a spus un cuvânt despre asta. Partidul aflat la putere de aproape 6 ani nu a fost în stare să vorbească despre dezvoltarea ţării, despre autostrăzi construite, despre începerea ridicării celor 8 spitale regionale promise. Nu au vorbit de preţul combustibilului sau de cauzele care au dus ROBOR la cea mai mare valoare din ultimii 6 ani! Pentru nimic din toate acestea nu au soluţii, deşi au guvern, majoritate în Parlament şi conduc cea mai mare parte a autorităţilor locale.

„Când vezi pe scenă liderii puterii, premierul României, toată floarea guvernării, te aştepţi ca la un miting despre prosperitate să ofere certitudini celor aduşi în piaţă sau celor de acasă. A trecut aproape jumătate din ciclul electoral şi nu s-au dat în folosinţă nici 1% din km de autostradă promişi. Construirea spitalelor regionale e în continuare un proiect pe hârtie. Comisarul european pe fonduri europene, colega lor de partid, a vorbit în urmă cu două săptămâni de slaba absorbţie a fondurilor europene. Rezolvarea acestor teme duce la prosperitate. Dar nu asta i-a interesat. Dragnea şi Tăriceanu au un război cu justiţia, în interes personal. Mitingul a avut doar acest scop: să pună presiune, prin intermediul maselor, pe procurori şi judecători”, a comentat deputatul USR de Maramureş, Vlad Emanuel Duruş.

Parlamentarul, membru în comisia juridică a Camerei Deputaţilor, s-a arătat surprins de virulenţa cu care Dragnea continuă disputa cu statul de drept, atacând inclusiv organisme internaţionale. „Reacţiile domnului Dragnea nu mai sunt cerebrale, aşa cum ar trebui să fie ale unui demnitar de rang înalt. Sunt doar emoţionale, afectând imaginea României şi statutul ţării. E inadmisibil să spui public, fără argumente, că „NATO şi UE au finanţat şi susţinut public statul paralel”. Domnul Dragnea şi-a externalizat demonul, care nu este şi al României. Ţara are probleme de dezvoltare, are probleme cu investiţiile, cu forţa de muncă, cu tinerii care nu se mai întorc”, a spus Vlad Duruş.

Parlamentarul USR a amendat prezenţa, fără un scop în interesul general al judeţului, organizaţiei locale a PSD la Bucureşti. „Gabriel Zetea sau primarii PSD din Maramureş au protestat pentru că judeţul nostru nu are autostrăzi? Sau că nu avem aeroportul funcţional? Că nu e finalizat implementarea Sistemului de management integrat al deşeurilor? Că nu se dau bani pentru ecologizarea minelor, ca să nu mai avem pe Săsar şi în alte râuri deversări de ape cu conţinut ridicat de metale grele? NU! Dacă ar fi demonstrat pentru asta, i-aş fi apreciat, pentru că acestea sunt problemele Maramureşului, nu dacă e condamnat sau nu Dragnea sau Tăriceanu!”

De peste 3 luni deputatul Duruş a solicitat o audienţă la premierul Dăncilă pentru a rezolva problema finanţării DN 18, a trecerii în proprietatea aeroportului a unei suprafeţe de teren din patrimoniul statului, necesară pentru a asigura împrejmuirea perimetrală de securitate sau pentru punerea în siguranţă a perimetrelor miniere, care reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei. Cancelaria premierului României nici măcar nu s-a obosit până acum să răspundă solicitării deputatului ce reprezintă Maramureşul.

