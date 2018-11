CSȘ 2 Baia Mare, locul 1 la final de tur

S-a încheiat prima parte a Campionatului Național clasic de juniori republicani Under 19 și 17. Cu patru echipe este prezent Maramureșul în cele două competiții, cea mai bună clasare avînd-o la jumătatea turului CSȘ 2 Baia Mare, în campionatul Under 19, grupare ce a înregistrat doar victorii, ultima fiind chiar împotriva principalei contracandidate, Atletic Zalău. La primul sezon la acest nivel, CS Minaur se situează la finalul turului pe locul 4 la ambele categorii, cu șanse reale la podium la Under 17. Celelalte formații din județul nostru, Electrica și CIL Sighetu Marmației, se zbat în subsolul clasamentului la cele două categorii de vîrstă, cum la fel este și situația Clubului Sportiv Școlar nr. 2 Baia Mare la Under 17.

• Under 19, seria 9, ultima etapă a turului: Sticla Arieșul Turda – CS Minaur Baia Mare 2-3; Electrica Baia Mare – CIL Sighetu Marmației 8-1; LPS Satu Mare – Luceafărul Oradea 2-6; CSȘ 2 Baia Mare – Atletic Zalău 2-1; LPS CSȘ Bihorul Oradea a stat.

• Under 17, seria 9, ultima etapă a turului: Sticla Arieșul Turda – CS Minaur Baia Mare 3-3; Electrica Baia Mare – CIL Sighetu Marmației 4-3; LPS Satu Mare – Luceafărul Oradea 1-4; CSȘ 2 Baia Mare – Atletic Zalău 1-3; FC Universitatea Cluj-Napoca a stat.