Carburanții, țigările, alcoolul și energia electrică s-au scumpit

De la 1 ianuarie, accizele pentru 2019 au crescut peste nivelul din actualul Cod Fiscal, prin actualizare cu inflația, noile niveluri fiind agreate anul trecut la nivel guvernamental. Carburanții, țigaretele și alcoolul s-au scumpit. Prețul unui pachet de țigarete crește cu 0,7 lei. Acciza aplicată la mia de țigarete crește de la 448,74 lei la 483,74 lei. Majorarea a fost necesară pentru a alinia nivelul acesteia cu cerințele Uniunii Europene, dar inițial Guvernul stabilise un prag mai mic.

Cu cât se scumpesc carburanții

De la începutul lui 2019, prețurile la benzină și motorină vor crește din nou, de data aceasta din cauza unor măsuri ale Guvernului: ajustarea accizelor cu inflația și creș­terea componentei bio.

„Nivelul accizelor (…) se actualizează cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, față de perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, până cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an” – scrie în Codul Fiscal.

Potrivit aceluiași document, dacă inflația este zero sau negativă, valoarea accizelor nu se diminuează. Însă, dacă există inflație, accizele cresc potrivit formulei de mai sus.

Potrivit chiar listei cu noile accize, valabile pentru 2019, publicată de Finanțe, acciza pentru benzina fără plumb va fi de 2.038 lei pentru 1.000 de litri (de la 1.976 acum), iar cea pentru motorină de 1.896 lei pentru 1.000 de litri (de la 1.838 acum).

Urmare acestei ajustări, un litru de benzină și de motorină va fi mai scump cu circa 7 bani pe litru (se pune și TVA de 19% la acciză).

Iar scumpirile ar putea fi și mai mari, deoarece carburanții auto vor fi mai „verzi”.

Guvernul impune, de la 1 ianuarie 2019, carburanți cu un conținut ridicat de biocombustibil, măsură care trebuia să intre în vigoare încă de la începutul acestui an, dar care a fost amânată.

De atunci, benzina va trebui să conțină bioetanol în proporție de 8%, față de 4,5% cât este acum, iar motorina 6,5% biodiesel, față de 5% cât este acum.

România a amânat cu un an introducerea acestei prevederi.

Potrivit ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pieței carburanților, în data de 17 decembrie, prețul mediu al benzinei vândute în România era de 1,09 euro pe litru, al doilea cel mai mic din UE, după cel din Bulgaria, unde acest carburant costă, în medie, un euro litrul, și la egalitate cu cel Ungaria. La motorină, prețul mediu de la noi era de 1,17 euro pe litru, prețuri mai mici decât la noi fiind în Bulgaria, Lituania, Luxemburg și Spania.

Energia electrică

Acciza la electricitatea utilizată în scop comercial urcă de la 2,37 lei la 2,44 lei/MWh, iar cea utilizată în scop necomercial, de la 4,74 lei la 4,89 lei/MWh. Și gazul petrol lichefiat utilizat pentru încălzire se scumpește. Acciza crește de la 537 lei/tonă la 555 lei/tonă.

Accizele pentru bere și alte produse alcoolice cresc

Accizele la bere cresc de la 3,3 la 3,4 lei pe hl (1 grad), iar cele pentru vinurile spumoase – de la 47,35 la 48,89 lei/hectolitru de produs. Acciza la vinurile liniștite și la produsele intermediare se majorează de la 396,84 lei/hectolitru de produs la 409,34 lei.

Alcoolul etilic va „beneficia” de o majorare de acciză de la 3.300 lei la 3.411 lei/hectolitri de alcool pur, iar cel produs în micile distilerii, de o majorare de acciză de la 1.653 lei la 1.705 lei/hectolitru de produs.