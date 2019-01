„Pregătesc cel mai mare spectacol de magie din viața mea” (Andrei Babici)

Băimăreanul Andrei Babici ia avânt în lumea iluzionismului, show-urile sale prezentate în țară și străinătate impresionând tot mai mulți spectatori. Preocuparea pentru magie s-a ivit în jurul vârstei de 13 ani când tânărul a devenit fascinat de către trucuri ale bunicului său. În timp, și-a antrenat singur pasiunea astfel că, în timp ce urma cursurile Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare, era deja un cunoscut iluzionist al urbei. După finalizarea studiilor, și-a urmat o altă aspirație, handbalul, tocmai la Paris, însă nu a renunțat nicio clipă la magie. Trucurile sale de iluzionism sunt din ce în ce mai bune, iar spectacolele sale – solicitate la tot mai multe evenimente publice și private. Totodată, șederea în capitala Haxagonului i-a stârnit înclinația spre pictură astfel că, în prezent, lucrările sale sunt apreciate și căutate. În paralel, Andrei pregătește în acest an un spectacol impresionant de magie care va fi prezentat, în cadrul unui turneu, în mai multe orașe din România.

• DVD-uri, cărți de magie

Reporter: Care a fost primul tău contact cu magia?

Andrei BABICI: Primul meu contact cu magia a fost la vârsta de 13 ani. Bunicul meu știa câteva trucuri vechi, dar cu mare impact chiar și în ziua de astăzi.

R.: Când și unde ai avut primul tău show?

A.B.: În familie a fost, cu siguranță, primul meu spectacol de magie, în jurul vârstei de 13-14 ani. A fost fascinant, mi-a dat putere. Port cu mare drag în spiritul meu reacțiile, spusele părinților, bunicilor, mătușilor, unchilor, verișorilor, verișoarelor și ale prietenilor de familie ale părinților mei.

R.: De unde înveți trucurile de magie?

A.B.: De mic mi-am cumpărat DVD-uri și cărți de magie și studiam zi și noapte cu mare pasiune. Mentorul meu este viața.

R.: Cât timp îți ia să le perfecționezi?

A.B.: Tot timpul încerc să implementez chestii noi. Ca să stăpânești bine un număr de magie ai nevoie de un antrenament special, pe care îl dobândești cu trecerea anilor, doar din spectacole. Fără spectatori, sunt doar un simplu practicant în fața oglinzii.

• 100% real și 100% fantastic

R.: Meseria de magician se învață sau se „fură”?

A.B.: Consider că orice om poate să facă orice, atâta timp cât are răbdarea necesară pentru acel ceva.

R.: Care e trucul tău preferat? Ce presupune acesta?

A.B.: Pentru mine, fiecare truc este trucul preferat. Orice detaliu pus într-o lumină divină devine magic.

R.: Există trucuri pe care visezi să le faci?

A.B.: Da, există și sper doar să am puterea să le și materializez cât mai repede cu putință.

R.: Cât e real și cât e fantastic din ceea ce faci?

A.B.: Foarte frumoasă întrebare. 100% e real și 100% e fantastic.

• „Viața este o magie”

R.: Cum e structurat show-ul tău?

A.B.: Spectacolele mele conțin: iluzii vizuale, iluzii mentale, iluzii auditive, hipnoză, comedie și magie teatrală. În plus, spectacolele sunt și interactive. Structura diferă în funcție de tipul de eveniment dorit.

R.: Unde îți prezinți show-ul? La ce fel de evenimente?

A.B.: Spectacolele mele sunt adaptate oricărui tip de eveniment: scenă, nun­tă, botez, zile de naștere copii/adulți, corporate etc. Am avut și am spectacole atât în țară, cât și în străinătate, mai exact în Paris și în Londra. Pe viitor, și în alte țări.

R.: Cum e publicul? E deschis la magie sau e sceptic?

A.B.: Publicul e din ce în ce mai deschis la magie, dar, da, sunt și sceptici cu siguranță. Partea care m-a copleșit cu adevărat a fost cea în care cei mai mari sceptici au devenit cei mai mari iubitori ai magiei după spectacolul meu. E măgulitor.

R.: Ai vreun idol din domeniul magiei?

A.B.: Nu am idoli, dar mulți magicieni profesioniști m-au inspirat de-a lungul vieții.

R.: Ce reprezintă magia pentru tine? De ce ai ales această cale în viața ta și nu orice altă meserie?

A.B.: Cred că e cea mai complexă întrebare. Viața este o magie, cea mai mare magie pentru mine. Cred cu tărie că fiecare om e magic în felul său. Magia e peste tot. Magia m-a ales pe mine ca să le reamintesc oamenilor cât de mirobolantă este această viață. Cu siguranță, lucrurile se întâmplă prin noi. De mic copil, am fost diferit fără să mă forțez și am visat mereu. Sunt norocos!

• Câteva mii de euro, cel mai scump tablou

R.: Un alt talent al tău se manifestă în domeniul picturii. Când ai început să pictezi?

A.B.: De mic am desenat și am modelat. A fost prima mea chestie descoperită de părinți și de familie. Cu pictura nu aveam nicio treabă, nu îmi plăcea.

Am început să pictez în urmă cu patru ani, în Paris, într-o perioadă grea din viața mea. În primă fază, era o terapie, până să realizez că, de fapt, era modul meu de viață.

R.: Ce teme și ce stil abordezi în lucrările tale?

A.B.: Abordez abstractul, dar și figurativul, bazându-mă pe o disproporție totală. Iluzia, misterul, speranța, căutarea și imor­talitatea fac partea din lumile mele de culoare.

R.: Unde ai avut expoziții?

A.B.: Am avut expoziții în România, pentru moment.

R.: Care e cel mai scump tablou pe care l-ai vândut până în prezent?

A.B.: Câteva mii de euro a costat cel mai scump tablou al meu.

R.: Ce planuri ai pentru acest an?

A.B.: 2019 este un munte de culori. Pregătesc cel mai mare spectacol de magie din viața mea pe care sper să îl prezint în cât mai multe orașe din România. Spectacole la nunți, spectacole pentru copii și spectacole la orice tip de eveniment nu vor lipsi. Îmi doresc minimum o expoziție de pictură în străinătate. Tot timpul mi-a plăcut să scriu, așa că anul acesta voi publica prima mea carte. Pe această cale, vreau să le mulțumesc părinților, familiei și prietenilor. M-au susținut enorm și, cu siguranță, fără ei nu eram omul care sunt astăzi. Mulțumesc tuturor pentru susținere și vă doresc multă sănătate și magie în viață.