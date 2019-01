Mereu mondeni: revista Elle

Moda se înfățișează ca o expresie a societății, din timpurile străvechi a corectat natura și azi o putem regăsi în orice domeniu. Îmi arunc privirea de multe ori prin ograda vecinilor jurnaliști și în chioșcurile de presă am descoperit revista Elle, pe care o răsfoiesc dimineața la cafea. De 21 de ani, de când apare, în paginile revistei cititorii găsesc articole utile despre stilul modern de viață.

Am cumpărat revista pe luna ianuarie 2019 și, îndreptându-mă spre casă, o vecină mi-a văzut-o în mână și m-a întrebat, mirată: ,,De-astea citești tu!? Reviste pentru pițipoance!… Te credeam serioasă!” Nedumerită de concepția ei, am desfăcut ambalajul și am răsfoit-o pe loc, i-am arătat materialele spectaculoase, cu surprize de conținut și i-am demonstrat că nu e pentru ,,pițipoance” și că fotografiile nu sunt ieșite din comun… Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place! Găsești în revistă poveștile unor oameni de succes, portretele artiștilor intervievați, idei de călătorie, recenzii de carte, film și teatru, sfaturi pentru sănătate, divertismentul pentru relaxare și rubrici de promo, care pot ajuta pe oricine, la un moment dat. Toate acestea sunt îmbinate cu expunerea de bijuterii, parfumuri de calitate și ținute moderne, necesare când ești invitat la un eveniment. E imposibil să nu te regăsești undeva în paginile lucioase și pline de culoare: Beauty, First Look, Fashion, Shopping, Guest, Travel, Eveniment, Deco, Promo, Agenda și multe altele, care se diversifică în fiecare număr de revistă.

Redactorul-șef Roxana Volosceniuc are dreptate când afirmă că ,,poți retrăi istoria, citind arhiva” (revistei). Îți amintești de tinerețe și ajungi să-i înțelegi pe tineri. Comparând trecutul cu prezentul, alegi ce ți se potriveș­te pentru a rămâne proaspăt, modern, indiferent de vârstă.

În urma discuției, vecina a spus că, probabil, se va abona la această revistă. Costă 14,99 lei/număr. Viața e frumoasă cu „Elle”!

Claudia BERINDE, studentă Jurnalism, anul 2