OFL Maramureş va susţine un candidat la Primăria Municipiului Baia Mare

Doamnele liberale din Maramureş se implică mereu în viaţa politică. Anul 2018, An Centenar pentru români în Organizaţia Femeilor Liberale (OFL) Maramureş a fost plin de inspiraţie şi acţiuni dedicate comunităţii maramureşene şi băimărene. Membrele OFL Maramureş şi-au pus amprenta, au iniţiat şi au participat la zeci de acţiuni în toate domeniile: Sănătate, Educaţie, Economic, Social.

Pentru anul 2019 vor fi şi mai implicate pentru a susţine candidaţii liberali la Alegerile Europarlamentare şi pe preşedintele Klaus Iohannis în cursa electorală pentru preşedinţia României.

“Anul 2018, Anul Centenarului a fost plin de evenimente importante pentru OFL Maramureş. Mi-aş fi dorit să fie un an cu mai multă implicare din partea unor colege de partid. Îmi doresc ca şi în acest an să continuăm seria de proiecte dedicate comunităţii băimărene, maramureşenilor, să fim în mijlocul oamenilor cât de des se poate pentru că fiecare eveniment este iniţiat cu gândul spre ei”, a spus Mihaela Câmpan, co-preşedinte OFL Maramureş.

Din dorinţa de a fi mai aproape de membrii comunităţilor din care fac parte, Doamnele liberale au făcut propuneri din rândul membrelor OFL Maramureş pentru listele electorale care se pregătesc deja pentru alegerile de anul viitor. Pe lista de propuneri se regăsesc doamne din întregul judeţ, respectiv Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmaţiei, Târgu Lăpuş, Seini sau Botiza şi multe alte localităţi.

“Propunerile noastre sunt justificate de dorinţa de a ne implica mai activ în viaţa comunităţii, de deciziile care se iau pentru acestea. Doamnele propuse de noi au experienţă, multe dintre ele în administraţia publică şi sunt foarte apreciate în comunităţile din care fac parte. Printe ele se pot regăsi uşor şi viitori primari”, a punctat Olivia Cherhaţ, preşedintele OFL Baia Mare.

Legile electorale europene reglementează proporţia de reprezentativitate a femeilor pe listele de candidaţi. Aceste recomandări se vor regăsi în propunerile electorale ale PNL Maramureş de anul viitor, susţinute de OFL Maramureş.

“La nivel de Maramureş nu s-a discutat în mod foarte organizat, dar au şi ei în vedere reprezentarea femeilor pe listele de candidaţi pentru că nu se poate să nu aducem tineri. Dacă punem pe liste aceiaşi oameni care au fost acolo de 20 – 30 de ani, atunci nu se mai întâmplă nimic în ţara asta”, a declarat dr. Viorica Cherecheş, deputatul liberal de Maramureş.

În ceea ce priveşte o eventuală candidatură, singurul deputat PNL de Maramureş nu exclude nicio variantă şi ia în calcul candidatura la Primăria Municipiului Baia Mare.

“Dacă Partidul Naţional Liberal mă va propune, sigur că da, mă gândesc să candidez pentru un nou mandat. Mă gândesc să candidez la Primăria Băii Mari, mă gândesc… Doi ani de zile am timp”, a concluzionat dr. Viorica Cherecheş, deputat liberal de Maramureş.

Biroul de presă al OFL Maramureş