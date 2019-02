Bacșișul nu e obligatoriu

Conform unei propuneri de modificare a legis­lației privind veniturile obținute sub formă de bacșiș, acestea ar urma să fie evidențiate separat în bonul fiscal, fără a se supune cotei TVA. Propunerea spune că veniturile din bacșiș ar trebui considerate venituri din alte surse și impozitate la sursă prin aplicarea cotei de 10%. Mișcarea de protecție a consumatorilor, împreună cu Federația Asociațiilor de Consumatori, NU susține acest demers, atâta timp cât există obligativitatea ca bacșișul să fie achitat de către consumator. Acest venit suplimentar poate fi evidențiat pe bonul fiscal, dar consumatorul poate alege dacă îl achită sau nu. Atâta timp cât, în prezent, consumatorul plătește o anumită sumă pentru prestarea unui serviciu, el nu trebuie să fie obligat să plătească un cost suplimentar, prin introducerea acestui bacșiș. Sorin Mierlea, președintele InfoCons, a declarat: „Consumatorul are dreptul să decidă și să aleagă. Impunerea plății unui bacșiș dă naștere unei stări de tensiune și cred că fiecare dintre noi are dreptul să aleagă dacă oferă bacșiș sau nu, așa că haideți să fim consumatori europeni!” (g.m.)