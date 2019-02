Vis de iarnă … la Palatul Copiilor din Baia Mare

Copii din întreaga țară, dar și din Ucraina au participat în acest final de săptămână la o nouă ediție a proiectului național “Vis de iarnă”. Micuții și-au demonstrat talentul în diferite domenii artistice: de la pictură până la creații literare. Lucrările lor au fost evaluate de un juriu format din specialiști, festivitatea de premiere fiind programată pentru astăzi, de la ora 10, în Sala Europa din cadrul Primăriei Baia Mare.

Debutul oficial al evenimentului a fost marcat ieri, 15 februarie. Pe lângă atelierele propriu-zise, delegațiile au fost primite și la Consiliul Județean Maramureș. “Concursul Vis de iarnă a ajuns la ediția a IX-a. Ne bucurăm că am reușit ca acest concurs să ajungă în această etapă. După cum se observă, Palatul Copiilor din Baia Mare se bucură de aprecierea instituțiilor județului. Le mulțumesc reprezentanților instituției care au venit aici”, a spus Ion Iuga în debutul evenimentului.

La deschidere a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Doru Dăncuș, care a dat asigurări că activitatea Palatului Copiilor va fi în continuare sprijinită de instituția pe care o reprezintă. Au fost transmise și mesajele din partea conducerilor Prefecturii, Primăriei Baia Mare și Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, după care au luat cuvântul reprezentanții delegațiilor în frunte cu oaspeții ucraineni.

La deschidere au fost prezenți și o parte din copiii implicați în activitățile evenimentului. George Cotea din Sebeș, județul Alba a declarat că a mai fost în Maramureș în ultimii doi ani la acest proiect național. De data aceasta, a venit să-și facă cunoscut județul din care provine. “Eu am mai participat la Vis de Iarnă în ultimii doi ani. Am pregătit un power point cu tradițiile din zona noastră. Sunt multe tradiții similare între zona noastră și Maramureș, dar și lucruri diferite. Vreau să arăt altora ce e la noi în județ și cu ce suntem unici”, a spus George Cotea.

Anca Săraru vine din București, dar a vrut să evidențieze farmecul zonei Moldovei. “Mă bucur că am venit. Eu am participat la concursul de creație literară. Am pregătit un text despre tradițiile din zona Moldovei, acolo unde locuiesc bunicii mei. De obicei, îmi petrec vacanța de iarnă acolo”, a afirmat Anca Săraru.

La rândul său, Alexandra Teodora din Constan­ța a precizat că “eu particip la creație literară. Am realizat un eseu cu tradițiile românești din ziua de 7 ianuarie când e sărbătorit Sfântul Ioan Botezătorul. Am mai fost în Maramureș. E foarte frumos aici”.