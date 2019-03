Budeştiul stă încă bine la capitolul animale

Sătenii din comuna Budeşti încă ţin animale destule pe lângă casă, deşi vremurile nu sunt uşoare din acest punct de vedere. Un ajutor important îl au însă din subvenţiile primite de la APIA. Fără acestea, mulţi s-ar lăsa păgubaşi.

Vasile Tămaş, primarul din Budeşti, a explicat: „Dacă ne raportăm la faptul că aproape toate se aduc din import şi toate târgurile de animale sunt închise, din cauza atâtor probleme, stăm binişor la efectivele de animale din comună. Situaţia bună se datorează şi acestor subvenţii, fie pe terenuri, fie cumulate – teren plus animale. Uşor, uşor, au înţeles şi oamenii că nu poţi face producţie pe partea aceasta, cu o vacă, o oaie, o găină. Dacă vrei să te dezvolţi în acest domeniu, ar trebui să ai de la cinci vaci în sus, cel puţin 100 de oi, ori câteva sute de păsări, ca să poţi avea productivitate, să poţi ieşi pe piaţă cu ouă de consum. Acestea sunt doar trei exemple care mi-au trecut acum prin minte, dar sunt mai multe. Noi avem în comună câţiva fermieri mai puternici. Cred că sunt în jur de 50 de persoane care deţin un număr mai mare de animale, terenuri şi se gospodăresc bine. Restul însă sunt la nivel de subzistenţă. Noroc cu aceste programe de minimis, pe care există subvenţie. Dar acestea nu sunt pentru producţie. Mai este şi problema cealaltă, legată de consum. Noi ca popor am fost educaţi poate nu tocmai bine, aşa că mai bine mergem într-un supermarket unde le găsim pe toate, dar din import şi de o calitate îndoielnică, decât să mergem la piaţă să luăm de la ţăranul nostru, dar de o calitate mult mai bună. Poate că suntem prea comozi…”. „Am patru vaci, un cal şi câteva zeci de găini şi mă gospodăresc bine. Pot trăi după urma lor, însă problema este cu desfacerea. Noroc că am clienţii mei vechi, care cumpără produse de la mine tot timpul”, ne-a spus badea Ion. „Avem două vaci, trei porci, găini şi lucrăm terenurile la câmp. Deci budeştenii cresc încă animale, nu ca în trecut, dar e destul de bine. Ne ajută tare mult subvenţia de la APIA, că altfel nu ştiu ce ne-am face”, a completat şi săteanul Gheorghe.