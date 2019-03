Comunicat de presă • PSD și ALDE duc un război împotriva României (P)

Sunt deja câțiva ani de când Guvernul PSD-ALDE se află în plin război cu toţi cei care trăiesc şi muncesc corect şi cinstit, cu toţi cei care iubesc adevărul şi dreptatea, cu toţi cei care susţin statul de drept şi independenţa Justiţiei, exercitând cea mai slabă guvernare a României din ultimii 20 de ani. Cu toții vedem că principala preocupare a guvernării este să îi scape pe infractori de puşcărie, pe Liviu Dragnea inclusiv. Mereu se găseşte o urgență în a crește taxele și impozitele, dar viața și siguranța românilor nu reprezintă o prioritate pentru PSD-ALDE.

Cel mai bun exemplu în acest sens este chiar conducătorul lor suprem, Liviu Dragnea, cel care de curând cerea scuze miilor de români aflați în pușcării, când s-ar fi impus a-și cere scuze copiilor care au cea mai mică alocație din Europa, bolnavilor pentru lipsa acută de medicamente sau șoferilor pentru autostrăzile promise și neconstruite.

Parlamentarii ma­jo­ri­tă­ții trăiesc într-o lume paralelă, a bunăstării, cu salarii mari și siguranța unor pensii speciale ce îi fac lipsiți de grija bă­trâ­neții, asta în timp ce în Romania reală există vârst­nici cu pensii de sub 100 de lei. Iluzia resurselor financiare nelimitate pe care guvernarea PSD-ALDE a creat-o în ultimii ani este tot mai aproape de final, iar ieșirile nervoase și de-a dreptul brutale ale lui Liviu Dragnea denotă graba și disperarea cu care șeful PSD încearcă să nu piardă partidul și să pună mâna mai repede pe Justiție, cu atât mai mult cu cât nu mai are ce să ofere electoratului pentru a-l ține captiv și manipulat. Nu putem accepta ca Guvernul să saboteze instituțiile fundamentale ale statului român, să distrugă tot ce s-a realizat în privința independenței justiției în ultimii 10 ani. Este nevoie mai mult ca niciodată să conștientizăm pericolul pe care PSD îl reprezintă pentru țara noastră, iar românii să acționeze în consecință la vot.

În acest sens, alegerile europarlamentare din 2019, ce vor avea loc în 26 mai, reprezintă momentul în care trebuie să învingem împreună PSD și ALDE la vot, fiind cea mai însemnată ocazie pentru exprimarea voinței majorității într-o de­mo­cra­ție. Știm foarte bine cine sunt cei care se vor regăsi pe listele lor, ace­leași figuri șterse, aproape necunoscuți în Parlamentul European, niște tupeiști lipsiţi de di­plo­mație, care, la comanda șefului de partid din țară, întrețin o stare permanentă de conflict cu insti­tu­țiile Uniunii Europene, de multe ori prin atitudinea și acțiunile lor punând România într-o lumină proastă.

Europarlamentarele din 2019 sunt cele mai importante alegeri pentru români de când le-a fost dat să participe la acest tip de vot. De rezultatul lor s-ar putea să depindă însăși apartenența și poziția României în UE, iar pentru menținerea parcursului european și apărarea intereselor țării într-un context politic european complicat, România trebuie să fie reprezentată în Parlamentul European de către Traian Băsescu. Președintele are experiența și priceperea pentru a reprezenta cel mai bine România, dar este și singurul politician român cu o viziune proprie asupra proiectului european și a locului pe care România trebuie să-l ocupe în Uniunea Europeană.

Deputat

Adrian Todoran