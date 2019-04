Uniţi în Europa! Sighetu Marmaţiei i-a primit cu un soare cald pe PMP-iştii maramureşeni

• Gabriel Filipciuc pregăteşte o altfel de candidatură la Primăria de la poalele Solovanului •

Un suflu nou vine pe scena politică din municipiul Sighetu Marmaţiei. Experienţa celor mai în vârstă se împleteşte, mai nou, cu tinereţea celor care atacă viitoarele campanii electorale. Lucrul acesta se întâmplă şi la nivelul Mişcării Populare. La sfârşitul săptămânii trecute un soare cald de primăvară i-a întîmpinat, la Sighet, pe reprezen­tan­ţii PMP Maramureş. Soarele, zâmbetele, mişcarea, merele şi sănătatea au fost repere, şi aici, pentru frumoasa echipă a Mişcării Populare.

Desemnarea oficială din partea PMP Mara­mu­reş a tânărului Gabriel Filipciuc pentru a candida la funcţia de primar al Sighetului modifică per­cepţia dinamicii politicii locale într-un sens pozitiv. Astfel, liderii PMP au dorit să dea forţă începutului de precampanie pentru alegerile europarlamentare şi în municipiul de la poalele Solovanului. Entuziaşti, după acceptarea din partea fostului preşedinte Traian Băsescu de a deschide lista na­ţio­nală a PMP pentru europarlamentare, PMP-iştii maramureşeni au luat la pas străzile din Sighet, discutând cu trecătorii. Lucian Morar, preşedinte PMP Mara­mu­reş şi primar de Ulmeni, George Moldovan, secretar general PMP şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ma­ra­mu­reş, senatorul Severica Covaciu, candidat pe poziţia 11 pe lista PMP la europarlamentare, Gheorghe Grad şi Cornel Varga, consilieri judeţeni, Florin Creţ, consilier municipal în cadrul Consiliului Local Baia Mare, dar şi liderii de la tineret Monica Chira şi Bogdan Pop au luat pulsul sighetenilor, acum, în prag de campanie electorală, oferindu-le binecunoscutele mere verzi, simbolul electoral al PMP.

„Acţiunea de astăzi a fost una care îmi dă încredere în viitor. Am conştientizat, din nou, că mă regăsesc în familia PMP. Mişcarea Populară promovează tinerii, le acordă o mare încredere şi sprijină iniţiativele acestora. Am găsit aici oameni deosebiţi, deter­mi­naţi să aducă schimbări majore în spectrul socio-economic al comu­ni­­tă­ţi­lor din care fac parte. Voi continua în perioada următoare acţiu­ni­le în mijlocul sighetenilor pentru a vedea care sunt problemele importante ale comunităţii noastre” a precizat Gabriel Filipciuc, candidat PMP Mara­mureş la Primăria Sighetu Marmaţiei.

Acţiunile PMP Ma­ra­mu­reş în mijlocul mara­mu­reşenilor vor continua şi în zilele următoare, liderii Mişcării Populare dorind să cuprindă loca­li­tă­ţile din întreg judeţul.

„În ultimele zile am avut o serie de întâlniri cu maramureşenii din diferite localităţi ale ju­de­ţu­lui nostru. Iată că şi astăzi, la Sighetu Mar­maţiei, o echipă de peste 70 de PMP-işti inimoşi, încon­ju­raţi de mult soare şi ospitalitate din partea sighetenilor, a putut să ofere zâmbete şi mere celor cu care s-a întâlnit. Suntem bucuroşi că pre­şedintele Traian Băsescu ne-a onorat cu acceptarea candidaturii de pe poziţia 1 pe lista noastră naţională, fiind cel mai experimentat politician român care ştie ce înseamnă România în Uniunea Europeană şi care va explica asta românilor astfel încât aceştia să nu se lase păcăliţi de politicienii care-şi clamează patriotismul.” a declarat Lucian Morar, pre­şe­dinte PMP Maramureş.

