Tratamente fitosanitare la sâmburoase

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: Monilioza (Monilinia spp.), ciuruirea micotică (Stigmina carpophylla) şi bacteriană a frunzelor de prun (Xanthomonas campestri), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), boli de scoarţă şi muguri, forme hibernate ale insectelor dăunătoare (acarieni, păduchi țestoși, afide, cotari, viermele fructelor, moliile fructelor etc.), care pot să producă mari pagube plantaţiilor de sâmburoase (prun, cireş, vişin, cais, piersic). La prun, cireş, vişin, în perioada imediat următoare, se vor efectua 2 tratamente de prevenire și de combatere a bolilor foliare, boli de scoarţă şi muguri, precum şi a formelor hibernante numite ,,forme de rezistenţă” a acarienilor, păduchelui din San Jose şi altor insecte de dăunare specifice acestor specii pomicole, utilizând la alegere unul din următoarele amestecuri, după caz: ALCUPRAL 50 PU 0,2% sau FUNGURAN OH 50 WP 0,3% + MOSPILAN 20 SG 0,03% sau NOVADIM PROGRESS 0,1%; CHAMP 77 WG 0,2% (COPPERMAX ) sau TRIUMF 40 WG 0,25% + CALYPSO 480 SC 0,02%.

Tratamentul întâi se face la 10-15% dezmugurire muguri florali şi va începe în parcelele unde s-au întrunit următoarele condiții: 10-15% dezmugurire – buton verde şi se va încheia în 5-6 zile. Tratamentul al doilea se va efectua la un interval de 8-10 zile de la tratamentul anterior, la faza fenologică de buton alb şi până la deschiderea primei flori.

La piersic şi cais, pentru diminuarea rezervei biologice și pentru combaterea moniliozelor (Monilinia spp.), deformarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans), ciuruiri micotice şi bacteriene, diferite fiziopatii, boli de scoarţă şi muguri, a formelor hibernante de acarieni, afide, defoliatoare, San Jose, păduchi ţestoşi, se vor efectua 2 tratamente fitosanitare de prevenire și combatere, utilizând una din următoarele combinații de produse de protecția plantelor astfel: T1 – BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% (5 kg/ha) sau CUPROXAT FLOWABLE 0,35% (0,35 l/ha) + NOVADIM PROGRESS 0,1% sau CALYPSO 480 SC 0,02%. Perioada optimă de tratament: T1 – umflarea mugurilor mugurilor florali – dezmugurire, şi se va încheia în 5-6 zile. Tratamentul al doilea se face cu: SYLLIT 400 SC 0,2% + CALYPSO 480 SC 0,02%, perioada optimă de tratament fiind de la înfrunzit – faza de buton roz – până la înfoierea corolei.

Tratamentul va începe în parcelele unde dezmuguritul este mai avansat şi unde soiurile sunt precoce. Dacă în perioada indicată executării tratamentului intervin condiţii nefavorabile de lucru precum: ploi reci, zăpadă, temperaturi medii zilnice sub 6° C, tratamentul se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile. Se interzice păşunatul în livezi timp de 14 zile după aplicarea tratamentului. Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către COMISIA NAŢIONALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI.