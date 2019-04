Complexul Sportiv Naţional „Lascăr Pană”, o afacere exclusiv politică

Cu rezultate foarte bune obţinute de-a lungul anilor, cu sportivi de excepţie care au reprezentat cu succes România la competiţiile internaţionale, inclusiv la Jocurile Olimpice, Baia Mare trăieşte acum doar din amintirea fostelor glorii. Scurtele momente în care un club reuşeşte o performanţă notabilă nu repară imaginea unui oraş ce nu reprezintă aproape nimic pe harta sportului din România. Bazele sportive sunt praf, dacă ne gândim la bazinul olimpic descoperit, stadionul de fotbal (cu tribune stând să se prăbuşească), stadionul de atletism (renumit pentru condiţiile de plajă oferite), terenul II, situat lângă Stadionul „Viorel Mateianu” (impracticabil din cauza prafului, pe timp de vară, şi a noroiului, în perioada anotimpurilor ploioase), ştrandul municipal (năpădit de vegetaţie) etc. Aşteptăm rezultate, dar sportivii se antrenează, de multe ori, în condiţii precare. Unele săli de sport sunt prost încălzite şi prezintă condiţii materiale degradate. Curţile şcolilor sunt închise, în afara cursurilor, copiii şi tinerii fiind descurajaţi să practice activităţi sportive.

Una dintre speranţele revigorării sportului băimărean a fost legată de realizarea unui complex sportiv de interes naţional, însă totul a rămas la stadiul unei frumoase poveşti, din care reţinem doar că s-au creat nişte locuri de muncă bine plătite. În rest, foarte multe vorbe goale. Municipalitatea Băii Mari a predat Ministerului Tineretului şi Sportului două imobile, în vederea derulării proiectului amintit anterior, dar Sala „Lascăr Pană” şi terenul de atletism situat în apropiere sunt în aceeaşi stare obosită ce necesită o urgentă reabilitare şi modernizare. Ne dorim competiţii sportive de rang european, însă sala polivalentă este o ruşine.

În urmă cu o lună, am constatat că preşedintele ţării este responsabil pentru stagnarea proiectului Complexului Sportiv Naţional „Lascăr Pană”. Oricine, numai actuala guvernare nu. A trecut mai bine de un an de când bazele sportive au ajuns la minister, însă oficialii acestuia nu ştiu să ne spună nimic despre stadiul implementării investiţiei, ce anume prevede proiectul (ca obiective concrete) sau care sunt sursele de finanţare şi când e programată tăierea panglicii. Am solicitat ministrului Constantin Bogdan Matei informaţii legate de aceste aspecte, dar răspunsul primit ne arată foarte clar lipsa de viziune, interes şi capacitate de a gestiona proiectul. De la bugetul de stat se alocă bani pentru câteva salarii, în condiţiile în care complexul sportiv e doar o iluzie şi există doar pe hârtie. Mai mult, el este condus de oameni care au dovedit faptul că nu pot manageria astfel de instituţii. Cei numiţi politic la şefia complexului respectiv au lăsat datorii imense la cluburile sportive de unde provin şi nu au dovedit până acum performanţă în a administra o entitate sportivă de anvergură naţională.

Voi solicita din nou ministrului Tineretului şi Sportului să îmi pună la dispoziţie proiectul privind Complexul Sportiv Naţional „Lascăr Pană”, poate între timp îl găseşte prin sertarul în care zace. Mai mult, sunt curios cum s-au făcut angajările la noua structură, ce anume i-a recomandat pe cei numiţi politic în funcţie şi ce plan de management au depus înainte. De altfel, sunt sigur că după ce Legea bugetului pe anul 2019 a trecut de Parlament, iar preşedintele ţării nu mai e responsabil de blocarea investiţiei (după cum am fost informaţi de deputaţii PSD), se va găsi un răspuns şi la întrebarea „CÂND va fi finalizat Complexul Naţional în Baia Mare”. Nu de alta, dar generaţiile actuale de sportivi merită mai mult decât declaraţiile celor care au dus sportul în zona intereselor exclusiv politice.

Deputat Adrian Todoran, vicepreşedinte PMP

(P)