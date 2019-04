Populaţiile de albine în scădere

Apicultorii constată că în fiecare an albinele se împuţinează. Motivele sunt diverse: pesticidele, bolile tot mai multe şi mai agresive, imunitatea scăzută a albinelor. În aceste condiţii, cei care au reuşit să iasă cu efectivul complet din iarnă răsuflă uşuraţi.

În situaţia fericită de a ieşi din anotimpul friguros cu bine se regăseşte şi Rodica Miholca, apicultoare din zona Coaş. Ea ne-a explicat: „În acest an, noi am ieşit mulţumitor cu albinele din iarnă, în comparaţie cu alţii care umblau să cumpere albine şi ne-au spus că li s-au decimat populaţiile de albine. Deci e o constantă acest lucru. Se întâmplă tot mai des ca albinele să moară: din cauza pesticidelor, a bolilor care sunt din ce în ce mai agresive şi rezistente la tratamente. De asemenea, albinele mor din cauza acarienilor, iar crescătorii poate că nu le tratează suficient. Şi noi, pe vremuri, ne tratam cu aspirină şi paracetamol, iar acum trebuie să luăm antibiotice de ultimă generaţie şi tot nu îşi fac efectul. La fel şi la ele, bolile dezvoltă imunitate, dăunătorii la fel, iar populaţiile se decimează, pe an ce trece, tot mai mult! Noi le-am tratat, le-am îngrijit, le-am unificat în toamnă şi nu am avut pierderi, la peste 100 de familii. Poate că nu sunt la fel de puternice ca anul trecut, pe vremea aceasta, dar sunt în regulă. Sperăm ca şi vremea să ţină cu noi şi să avem rezultate bune la culesul de salcâm, cel puţin”.