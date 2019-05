Are balta peşte…

Sezonul de pescuit pe amenajările din judeţ este în toi, mai ales că acum a intrat prohibiţia pe apele curgătoare. Acesta s-a redeschis imediat după ce vremea rece s-a mai domolit. Bălţile de pescuit s-au repopulat, fiind pregătite pentru pescari. Este şi cazul amenajării de la Săcălăşeni, ce aparţine de AJVPS Maramureş.

Astfel, balta are peşte, filiala populând-o cu peste 5 tone, de diferite specii, în ultimele luni. Cristian Stoenică – AJVPS Maramureş, responsabil cu Balta de pescuit Săcălăşeni, a explicat: „Anul acesta l-am început destul de bine. Am făcut numeroase populări. Până acum s-au introdus mai bine de cinci tone de peşte din speciile caras, crap oglindă, crap sălbatic, fitofag, amur şi ceva şalău. În aceste condiţii aşteptăm pescarii să vină, mai ales că a intrat prohibiţia pe râuri. Deci peşte este, iar dacă se încălzeşte puţin mai mult apa, atunci va trage şi peştele mai bine. Dar se prinde pe baltă. Pescarii mai şi duc acasă din peştele prins, dacă doresc. Preţurile la peşte sunt după cum urmează: 14 lei kilogramul de crap, 8 lei/kg caras, dacă vrea pescarul să plece acasă şi cu peştele, dar conform regulilor de pe baltă, adică se poate reţine doar crapul între 1 şi 3 kg, iar carasul e de la 15 cm în sus. Tariful pentru baltă este de 30 lei pentru partida de pescuit (catch and release – prinde şi eliberează), iar capturile se plătesc la kilogram, dacă se doreşte, precum am menţionat mai sus. O condiţie necesară este ca pescarul să aibă vizat abonamentul pentru râuri la filiala AJVPS Maramureş. Există şi varianta unui abonament, de 300 lei pe un an de zile, bani în care pescarul doar pescuieşte cât timp vrea, fără a reţine peştele. Amenajarea este deschisă din 1 martie, iar de atunci am avut ceva pescari. În general vin mai mulţi amatori de pescuit în week-end. Ei provin din Baia Mare şi împrejurimi, din zonele apropiate de noi”.

Pescarii plătesc 30 de lei bonul de zi sau abonament anual

Cei care pescuiesc la balta de la Săcălăşeni au varianta bonului de zi sau a abonamentului anual. În ambele condiţii, însă, ei trebuie să aibă permisul vizat la filială, pentru apele curgătoare: „Am plătit bonul de zi. Dacă prind peşte şi vreau să-l duc acasă, îl plătesc la kilogram. Câteodată mai păstrez captura, dar de cele mai multe ori îi dau drumul. Am mai fost şi pe bălţile de la Două Veveriţe şi Nistru, dar aici la Săcălăşeni vin mai des. Ultima dată când am venit am prins doi crapi, pe care i-am plătit că am vrut să-i reţin. Am plătit 90 de lei pe ei. Sunt pensionar de 19 ani, dar pescuiesc de mic. Este o metodă bună de a-ţi petrece timpul liber în aer curat. Mai prinzi un peşte. Cred că o să-mi fac permis pe un an, că merită”, a spus pescarul Ioan Fărcaş din Şomcuta Mare. „Vin din pasiune pentru pecuit şi să-mi petrec timpul liber cât mai plăcut, în aer curat, natură, linişte. Că viaţa de zi cu zi este destul de stresantă. Oricând prind ocazia vin pe baltă. Am abonament pe un an de zile şi abia am aşteptat să se deschidă sezonul. Dacă mergi pe râu, poţi sta zile întregi şi să nu prinzi nimic. Aici nu ai cum să nu prinzi ceva, iar dacă ai noroc, poate fi şi unul mare. De păstrat nu prea, însă câteodată mai şi duc acasă din ce prind. Plătesc la kilogram. Decât să stai între patru pereţi, mai bine ieşi la pescuit”, a explicat şi Nicu F. din Baia Mare.