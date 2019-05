Antidrog la ,,Emil Racoviţă”

În 21 mai 2019, la Liceul Teoretic Emil Racoviţă din Baia Mare, a avut loc o întâlnire pe tema luptei antidrog, la care a participat ca invitat dr. Victor Paul KIRIŢESCU de la Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog, gazdă fiind prof. Mariana POP, directoarea liceului. Am aflat că elevii din Maramureş au fost chestionaţi şi au fost realizate statistici din răspunsurile lor. Situaţia este îngrijorătoare şi de aceeea au loc dezbateri nu doar cu elevii, ci şi cu profesorii şi părinţii elevilor. Tema întâlnirii a fost: Tu, copilul tău şi… drogurile.

Din statistici, rezultă că în Baia Mare există un număr mare de adolescenţi care consumă droguri, fiind printre primele 7 oraşe din ţară. Cei mai mulţi adolescenţi cad în plasa substanţelor interzise, tutunului, alcoolului şi medicaţiei nefondate la 14-16 ani, din cauza lipsei de educaţie, a anturajului şi a altor factori care le influenţează personalitatea. Dr. Victor Paul Kiriţescu a descris efectele nocive ale drogurilor asupra organismului şi a încurajat implicarea tuturor părinţilor, profesorilor şi reprezentanţilor din cadrul Inspectoratului Şcolar Maramureş. A îndemnat la un dialog deschis, la o abordare deschisă, la o monitorizare comportamentală a adolescenţilor. Consumul drogurilor are efecte distructive în organism atât pe termen scurt, cât şi lung, dă dependenţă şi are costuri colosale, iar toate acestea vor avea ca efect o viaţă sumbră pentru viitorii adulţi.

Claudia BERINDE,

studentă Jurnalism anul III