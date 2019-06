26 – 29 iunie, URSULEŢUL DE AUR- XXXVI Un brand pentru Baia Mare

• Interviul nostru cu prof. Doina BENTU, coordonatoarea proiectului •

URSULEŢUL de AUR – cea mai îndrăgită şi cea mai longevivă manifestare muzicală cu copii şi pentru copii – a ajuns la ediţia a XXXVI-a. Un parcurs frumos, plin de surprize muzicale, dar şi descoperitor de talente, pentru care merită felicitări Palatul Copiilor din Baia Mare (director prof. dr. Ion Iuga). Care, sprijinit de Ministerul Educaţiei, de Inspectoratul Şcolar Maramureş, de parteneri naţionali, judeţeni şi locali, prin perseverenţă şi dedicaţie, au transformat de mulţi ani municipiul Baia Mare în capitala muzicii uşoare pentru copii şi tineri, cum spunea încă de la primele ediţii ale competiţiei compozitorul Aurel Giroveanu.

Începând cu ediţia 2018, când Baia Mare devenea Capitala Tineretului din România, URSULEŢUL de AUR urcă încă o treaptă în devenirea sa, devenind internaţional. În prag de festival, am invitat-o la dialog pe neobosita profesoară Doina Bentu, care, de 30 de ani, coordonează cu succes acest proiect.

– Aşadar, Doina, la sfârşit de Cireşar, Baia Mare găzduieşte cea de-a 36-a ediţie a URSULEŢULUI de AUR. Un drum lung, plin de amintiri frumoase, de muzică, de bucurii şi satisfacţii.

– Dacă ne uităm în urmă, putem vedea impresionantul potenţial interpretativ în domeniul muzicii uşoare pentru copii şi tineri. Pe scena URSULEŢULUI s-au lansat talente reale: Paula Seling, Narcisa Suciu, Elena Gheorghe – Mandinga, Lucia Dumitrescu, Silvia Ştefănescu, Paul Panait, Manuela Fedorca, AMI – Andreea Moldovan, Gaşca de Acasă, Cris­tian Mateşan, Ovidiu Baciu – Naguale, Nora Denes, Sanda Savolski, Ana Maria, Elena Hasna, Xandra, Jo etc. De-a lungul anilor au fost lansate aproximativ 40 de creaţii originale, îmbogăţind repertoriul muzicii pentru copii cu creaţii ale compozitorilor Cristian Alivej, Marcel Iorga, Gabriel Băruţă, Mihai Constantinescu, Mihai Alexandru, Gabriela Sauciuc Cicone, Marius Ţeicu, George Natzis, Andrei Tudor, Dumitru Lupu, Dan Dimitriu, Nicolae Caragia, Viorela Filip etc.

Evoluţia URSULEŢULUI în Festival Internaţional a însemnat, trebuie să recunoaştem, un brand pentru imaginea municipiului Baia Mare.

E greu, dar reconfortant, să facem bilanţul unei competiţii muzicale care a ajuns la numărul 36. Sunt peste 7500 de interpreţi vocali şi instrumentali; peste 3000 de profesori şi părinţi din întreaga ţară şi de peste hotare; peste 3500 ursuleţi de pluş, selecţii pentru festivaluri internaţionale, precum „Trixie” – Albena, Bulgaria; „Succesul tău”, Moscova – Rusia; „Moloda Galicina”- Lvov, Ukraina; „Young’s of Europe” – Kiev, Ukraina; „Kaunas Talent” – Kaunas, Lituania , Malta International Singer’s Festival-Euro Stars. Este o muncă uriaşă, dusă la bun sfârşit de o echipă minunată, cea a Palatului Copiilor, de parteneri minunaţi, de organizatori pricepuţi, de parteneri media care ne-au fost mereu aproape. Un gând aparte pentru GRAIUL MARAMUREŞULUI, de sponsori fără de care nu se pot organiza evenimente de o asemenea amploare. În acest an, sunt alături de noi: Auchan, Carrefour, Hiros Rom, Riev, Ro-Credit, Andana Pan Franzela Fermecată şi Piticii lui Andana, Patiseria Bizo, Food Distribution Ciocolata Galactic, Top Market, Tupperware, Orzan Speedt, Ferma zootehnică, Micromedia Sistem, Cetina, Ambacart, Prim Decor, Emsens, Grup General Hanul Ignis, X-Printing, Rotary Club Baia Mare, Avon România, Autobecoro,Timara, Edil. Lista este deschisă tuturor celor care iubesc copiii şi muzica.

– Câţi concurenţi vor fi pe scena URSULEŢULUI DE AUR, 2019?

– Ca şi la prima ediţie internaţională, vor fi mulţi şi foarte buni. Ediţia a XXXVI-a reuneşte, pe scena Teatrului Municipal, peste 300 de copii. Ei vor evolua, în cele două zile de concurs, la secţiunile Începători şi Duelul campionilor, precum şi grupuri vocale. Concurenţii vin din peste 25 de localităţi ale României, dar şi din Rusia Ucraina, Bulgaria, Estonia, Republica Moldova, Italia, Malta, Norvegia, cu vârsta între 5-20 ani.

Ilustraţia coregrafică a pieselor cu ritmuri dansante va fi asigurată de Ansamblul AS, al PNC Bucureşti, coregrafe Aura Ghica şi Mădălina Teodorescu, Ansamblul Galactic Dance, coregrafi Mădălina Mare şi George Pop, Ansamblul Colibri Borşa, Trupa Rivulus Dance Baia Mare Ansamblu din Ivanofrankovsk, Ukraina.

Soliştii şi grupurile vocale vor interpreta un singur cântec, în genul pop, rock, etno, musical, pe trei secţiuni:

Secţiunea negative pentru solişti începători, respectiv solişti care nu au în CV-ul artistic, în 2018, Trofee sau premii I, II, III la un concurs naţional la care au participat interpreţi din minimum 10 judeţe; Trofee sau premii I, II, III la un concurs internaţional (conform fişei de înscriere), la categoriile de vârstă: 5-6 ani; 7-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-20 ani.

“Duelul campionilor”, respectiv solişti care au în CV-ul artistic, în 2018: Trofee sau premii I, II, III la un concurs naţional la care au participat interpreţi din minimum 10 judeţe; Trofee sau premii I, II, III la un concurs internaţional (conform fişei de înscriere), la aceleaşi categorii de vârstă.

Grupuri vocale: duet; trio; cvartet; cvintet;

Interpreţii care participă la această secţiune nu pot participa şi la secţiunea solişti cu negative!

Secţiunea coregrafie pentru Ansambluri coregrafice, care înnobilează scena de concurs cu frumuseţea dansului şi costumelor.

– Cum vor fi premiile?

– Pentru fiecare secţiune, pe categorii de vârstă şi gen muzical, se acordă trofee – platină, aur, argint – în ordine descrescătoare de la cea mai mare medie, premiile I, II, III, menţiuni si premii speciale.

„Grand Prix-ul Ursuleţul de Aur” al festivalului va reveni solistului, sau grupului vocal cu cea mai mare medie obţinută.

– Juraţii sunt nume cunoscute în muzica românească şi în educaţia muzicală. Cum va arăta componenţa juriului ediţiei 2019?

– Juriul naţional va fi completat cu personalităţi muzicale din ţările participante. Îi vom regăsi în juriu pe Delia Man – fost realizator emisiuni Tv pentru copii; Nora Denes – profesor, cantautor; Amelia Bănică – inspector educativ la Inspectoratul Şcolar Maramureş; Viorica Pârja – ziarist, realizator emisiuni Tv, prezentă în juriu la 33 de ediţii ale Festivalului Ursuleţul de Aur şi ajutor de nădejde al URSULEŢULUI; Doina Elena Bentu – director a 30 ediţii ale festivalului Ursuleţul de Aur; AMI – Andreea Moldovan – cantautor; Mihai Alexandru – compozitor; Cezar Constantin Zavate – Oslo, Norvegia, Valeria Katvitskaia – Rusia; Tatyana Apanasenko – Ukraina; Endla Murd – Estonia; Martin Degabriele – Malta; Horia Moculescu – preşedintele juriului.

Prezentatoare va fi actriţa Alexandra Velniciuc, iar regia artistică va aparţine Silviei Ionescu, regizor la TVR.

– Să mai spunem că vor fi două zile de concurs, fiecare cu câte două spectacole.

– Miercuri spectacolele vor fi de la orele 11 – 14; 15,30 – 19. Joi – de la orele 10 – 14,30; 16 – 19, iar gala concert va fi vineri, începând cu orele 15.

– Îţi mulţumesc Doina Bentu pentru neodihna fiecărei ediţii, să ne bucurăm împreună cu copiii, cu părinţii, cu profesorii, cu juriul de aceste zile pline de muzică şi armonie. Şi să concluzionăm că, de 36 de ani, ceea ce se întâmplă la Baia Mare demonstrează că nici o bucurie nu o întrece pe cea izvorâtă din frumuseţea muzicii.

Vă aşteptăm la URSULEŢUL de AUR!