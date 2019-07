Duminică,14 iulie 2019 în localitatea Bocicoiu Mare, Maramureş, s-a desfășurat acțiunea culturală ,,Caravana folclorului ucrainean”.

A deschis spectacolul grupul vocal ,,Cervona Ruja din localitatea gazdă, coordonator doamna Anna Mihali. După ei au evoluat: ansamblul de dansuri din Negostina, Suceava și ansamblurile din Rahiv și Verhovina, Ucraiana. O frumoasă prestație au avut și grupurile artistice de la Rona de Sus, grupul vocal bărbătesc ,,Holos Polonyny” din Poienile de sub Munte, care de câțiva ani cântă și în corul nostru ,,Vocile Ronei”.

În aplauze furtunoase a încheiat spectacolul corul de 70 de ani ,,Vocile Ro­nei” din Rona de Sus, sub bagheta prof. Geta Petrețchi deja al 20-lea an, acompaniat la acordeon de instrumentistul Grijac Nicolae.

Ei au interpretat cu succes câteva cântece ucrainene, spre deliciul publicului.

Următoarea acțiune culturală va fi în localitatea Crasna Vișeului, pe 21 iulie a.c., iar în 28 iulie – la Valea Vișeului.

Au mai rămas, la toamnă, acțiuni culturale la Rona de Sus, Crăciunești, Remeți și Lunca la Tisa.

Corul ,,Vocile Ronei” din Rona de Sus, se pare că în toamna aceasta își va sărbători cel de-al 70-lea an de activitate.

Ileana Dan