Ediţia a XI-a a „Taberei de artă”, la final

Tabăra de artă pentru copii de la Vălenii Șomcutei a ajuns la final. Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 1-14 iulie, în baza unui parteneriat între Asociația Culturală „Vălenașii” și Fundația Culturală „Carpatica”, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Șomcuta Mare, precum și al Consiliului Județean Maramureș.

„Satul românesc văzut prin artă” – a fost tema celei de-a XI-a ediții a taberei de artă. 30 de copii au participat la cursuri de desen, pictură, modelaj, muzică, fotografie, sport, jocuri, activități tradi­țio­nale etc. Frumusețile acestei localități au fost surprinse în imagini. Duminică, 14 iulie, a fost finalul taberei. În prima parte a zilei, copiii au participat la slujba religioasă de la biserica ortodoxă din localitate, iar de la ora 14.00, au urmat activitățile de la Căminul cultural. Aici a fost organizată o expo­ziție cu lucrările realizate (desen, pictură, modelaj) pe parcursul taberei. „Cireașa de pe tort” a evenimentului a reprezentat-o punerea în scenă a unei piese de teatru pregătită cu sprijinul actorilor Adrian Strâmtu, Florina Filip-Florian. Alături de cei doi actori, la ediția din acest an, au pus umărul la instruirea elevilor: arhitectul Ionel Vitoc, preotul Viorel-Marius Zoicaș, pre­ședintele Asociației culturale „Vălenașii”, Amalia Tentiș, Sorina Bumb, Răzvan Pașca, Cristina Mar­chiș și Teodora Mnerie, precum și voluntarii Andrea, Răzvan și Robert. La final, organizatorii au mul­țumit întregii comu­nități din Vălenii Șomcutei pentru ajutor și implicare, în special celor care prin acțiuni de voluntariat au ajutat la buna desfășurare a taberei, dar și Consiliului Județean Maramureș, Primăriei și Consiliului Lo­cal, în special primarului Gheorghe-Ioan Buda, pentru sprijinul financiar, încredere și încurajare. „Tabăra de artă pentru copii a devenit un brand al localității, un loc unde copiii creează și se relaxează, se exprimă liber și învață lucruri noi, își petrec două săptămâni de vacanță în mod organizat lucrează în echipă și leagă prietenii. Am ajuns la finalul celei de-a XI-a ediții, în care putem spune că s-a făcut transferul de gene­rații dinspre Fundația Carpatica spre Asociația Culturală Vălenașii, din­spre arhitectul Ionel Vitoc spre preotul Viorel Zoicaș. Felicitări celor implicați în organizare, felicitări copiilor pentru lucrările realizate și spectacolul prezentat. Vă asigur de sprijin și în anii care urmează și vă urez să ajungeți la cât mai multe ediții”, a declarat Gheorghe-Ioan Buda, primarul orașului Șomcuta Mare.