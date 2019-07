Ediţia a VII-a a Cupei Sport Team adjudecată de echipa organizatoare

Vineri, 19 iulie, CS Sport Team Baia Mare a organizat, pe terenul din Săsar, a VII-a ediție a Cupei Sport Team la fotbal old-boys. La competiție au participat echipele: CS Old Boys Seini, Neighbors Team Baia Mare, Speranța Cavnic și Sport Team Baia Mare.

Cele patru echipe au jucat fiecare cu fiecare, câte un meci cu durata a 40 minute, rezultatele fiind următoarele: Sport Team – Cavnic 4-1 (Bîrle – 2, Bozîntan, Rareș, respectiv Deac); Seini – Neighbors Team 3-0 (Bordac – 2, Gh Pop); Cavnic – Neighbors Team 4-1 (Deac – 2, Borcutean, C. Ponde, respectiv Roman); Sport Team – Seini 1-0 (Bîrle); Seini – Cavnic 1-0 (Bordac); Neighbors Team – Sport Team 1-3 (Herța, respectiv Bîrle – 2, Trif). Clasament final: 1. Sport Team Baia Mare – 9 p; 2. CS Old Boys Seini – 6 p; 3. Speranța Cavnic – 3 p; 4. Neighbors Team – 0 p.

Cele patru echipe au primit cupe și diplome. Organizatorii au oferit si trei premii speciale: Cel mai bun jucător – Cristian Ponde (Cavnic); Cel mai bun portar – Darian Foltoș (Seini); Golgheter – Bogdan Bîrle (Sport Team).

Competiția a fost arbitrată de către Alexandru Bela, Andreea Mărieș și Raul Cormoș, fiecare primind câte o diplomă.

• Sport Team: Edi Costin, Darius Mihuț, Vasile Terec, Marius Cardoș, Dorin Avram, Sorin Bozântan, Gheorghe Mateaș, Florin Frenț, Ionuț Șimon, Daniel Gheighiș, Cristian Bărbos, Marian Sabadâș, Florin Florea, Sergiu Fagi, Marius Hindli, Bogdan Bîrle, Bogdan Trif, Ionuț Pop, Daniel Lupuți, Alin Gavrilă și Mario Bela. Antrenor: Ioan Marchiș. • CS Old Boys Seini: Darian Foltoș, Bogdan Țentea, Leontin Fericean, Costi Bura, Dorin Oană, Marin Paizos, Alin Cioban, Gheorghe Pop, Ștefan Crăciun, Artur Crișan, Silviu Coza, Marius Morariu, Daniel Mi­clăuș, Mihăiță Bordac, Florin Pap și Mihai Pop. Antrenor: Ștefan Crăciun. • Speranța Cavnic: Adrian Ponde, Gheorghe Canaloș, Vlad Butuza, Raul Gyorfi, Cristian Deac, Mihai Pavel, Robert Drinkal, Georgean Pitic, Radu Tămaș, Cristian Ponde, Alin Țiplea, Cristian Ilieș, Andrei Borcutean, Marcel Nordis și Nicolae Rai. Antrenor: Nicolae Rai. • Neighbors Team: Waldemar Tomoiagă, Sergiu Man, Florin Dumitru, Cristian Mureșan, Radu Biba, Mihai Herța, Bogdan Roman, Romeo Roman, Florin Lazăr, Daniel Moje, Arpad Ciorbă, Flaviu Frișan, Marius Marincaș, Daniel Conțiu, Liviu Radu, Marius Crișan, Sergiu Martiniuc și Vlad Odean. Antrenor: Flaviu Frișan.