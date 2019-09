Dan Barna: “România trebuie să devină o ţară din care tinerii să nu îşi mai dorească să plece”

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri în Baia Mare că îşi doreşte ca “România să nu mai fie o ţară din care plecăm”, ci din contră, cei aflaţi în străinătate să revină acasă. El a insistat pe ideea luării unor măsuri care să îi determine pe tineri să rămână în propria ţară. Dan Barna consideră că una din soluţii la această problemă ar fi reducerea impozitării pe muncă, astfel încât la angajare, tinerii să nu beneficieze de salariul minim pe economie, ci de drepturi băneşti mai mari.

“Ideea că plecăm toţi din ţară nu este una pe care pot să o accept. Mi-ar fi fost foarte uşor şi mie, şi multora dintre colegii din USR şi PLUS, să plecăm. Dar dacă plecăm sau dacă ne dăm bătuţi şi nu facem nimic, nu putem aştepta ca cei care trăiesc astăzi, copiii, şi cei care vor veni, să găsească ceva în această ţară. Dacă nu schimbăm lucrurile şi nu oprim această migraţie, vom rămâne o ţară săracă, o ţară pustie, fără viitor. Dacă îţi pleacă tinerii, nu ai viitor, indiferent ce măsuri economice şi împrumuturi iei ca să plăteşti pensii şi salarii”, a punctat Dan Barna.

El a mai arătat că “România nu e o ţară săracă. E o ţară în care se risipesc resursele. Nu mai vrem ca România să fie o ţară din care plecăm”, a punctat Dan Barna. De asemenea, preşedintele USR a mai declarat că rostul alianţei USR-PLUS este de a cere „dreptul generaţiei următoare, care nu are nicio legătură cu comunismul, nici cu vechea clasă politică. Cerem dreptul acestei generaţii să se implice în salvarea României, să se implice politic în schimbarea felului în care se dezvoltă această ţară. De aceea candidez…”, a spus Dan Barna, care a concluzionat că soluţiile vechii clase politice s-au epuizat, aşa că e nevoie de o schimbare.

Pe de altă parte, Dan Barna a insistat pe ideea necesităţii demarării proiectelor de infrastructură, pe obligativitatea realizării de autostrăzi, pentru că o investiţie în acest domeniu înseamnă mai multe locuri de muncă, pe sprijinirea capitalului românesc, dar şi pe reforma în administraţie, ţinând cont de numărul exagerat de funcţionari aflaţi la ora actuală în administraţia publică locală. Acesta a mai spus că nu vor fi tăiate pensiile, dar vor fi eliminate pensiile speciale, la fel cum se va renunţa la oamenii din instituţiile statului care în prezent doar merg la serviciu şi îşi primesc salariul, fără să aibă atribuţii clare.

Dan Barna a mai accentuat că va fi un preşedinte activ şi a concluzionat că “românii sunt oameni emoţionali”, aşa că au nevoie de un mesaj puternic. “Un preşedinte are puterea mesajului. Un preşedinte poate să dea aceste mesaje. Îmi propun să fiu genul de preşedinte activ, genul de preşedinte implicat şi prezent. Eu pot să fiu un preşedinte full-time! (…) Pentru că românii sunt întrucâtva oameni emoţionali, românii au nevoie de mesaje, de mesaje de încredere pe care să-şi construiască propria încredere. Preşedintele României, poate să facă asta! Priorităţile mandatului meu sunt foarte clare: România trebuie să devină o ţară din care tinerii să nu-şi mai dorească să plece, iar românii care au plecat şi vor să revină trebuie să se simtă bineveniţi”, a declarat Dan Barna.

În cursul zilei de miercuri, candidatul Alianţei USR-PLUS a efectuat o vizită în judeţul Satu Mare, după care a ajuns în Maramureş unde s-a deplasat la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei şi la Căminul pentru Persoane Vârstnice din oraşul Baia Sprie, întâlniri despre care a punctat că au fost “emoţionale”. Apoi, acesta a participat în Baia Mare la campania de strângere a semnăturilor pentru înscrierea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale.