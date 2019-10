Bătălia pentru Cotroceni s-a aprins. O parte arde, alta mocnește, iar în jur se fac comentarii dintre cele mai ciudate. Am intrat într-o perioadă a prudenței în dialog. E bine să-ți asculți anturajul și apoi să dai drumul la vorbă. Că nu știi pe seama cui nimerești, ce arbore politic îmbrățișează cel din fața ta. Câtă ardoare pune omul în crezul lui. Asta pentru a te feri de consecințe neplăcute. Cum n-am un far politic luminător, mi-am rezervat dreptul cetățenesc, și profesional, să ascult viorile, unele dezacordate, ale acestui marș spre Palat. Noi avem pe ecran 14 pretendenți pentru jilț. Fiecare cu povara dorinței de a fi președinte al României. Nu mă voi preface că nu-mi dau seama că unii au sacul, iar alții doar punguța. Diferențele dintre ei se văd cu ochiul liber. Teme esențiale pentru această demnitate nu se prea zăresc. Se aruncă în arenă multe săgeți tocite, venite dinspre derizoriu.

Am prins din zbor neliniștea unui candidat preocupat de vârsta președinților de țară. Susținea că ar trebui să ocupe fotoliul de la Cotroceni doar un candidat tânăr, iar cei cu arginți la tâmple să-și plimbe nepoții în parc. Se vede limpede că este un subiect naiv, nu are corespondent în realitatea politică de pretutindeni. Apoi, candidații noștri, încă, nu se folosesc de bastoane. Sunt destul de ageri la mersul cu avionul. Ideea mi-a stârnit curiozitatea scenei politice din alte părți. M-am uitat spre Statele Unite, unde câțiva candidați pentru Cotroceni s-au dus să stea de vorbă. Ba cu unul, ba cu altul. Nu-mi dau seama cu ce s-au ales. În America Joe Biden (76 de ani) conduce în cursa din cadrul Partidului Democrat pentru candidatura la președinția SUA. Fiind urmat de Bernie Sanders (78 de ani) și Elizabeth Warren (70 de ani).

Biden, fost vicepreședinte al SUA în timpul administrației Obama, senator timp de 36 de ani, este puternic susținut de comunitatea afro-americană, îl devansează în sondaje pe Trump (73 de ani). După cum se vede, vârsta competitorilor de la vârful politicii americane în această fază preliminară îl contrazice pe mai tânărul candidat român. Dar americanii au avut și președinți mai tineri, cum au fost Kennedy ori Clinton. Scena politică europeană îl poate încuraja pe mai tânărul aspirant de la noi. Se pare că tulburarea societăților, după criza financiară, a favorizat propulsarea ca șefi de stat și de guvern a unor oameni tineri. Francezul Macron a fost ales președinte la 39 de ani. Sebastian Kurz a devenit cancelar al Austriei la 30 de ani. Alexis Tsipras a fost premier al Greciei la 41 de ani. Sunt exemple de congresmeni ori parlamentari chiar foarte tineri. Alexandra Cortez a devenit cea mai tânără femeie din Congresul american.

Deci nu este o regulă a vârstei, dar este bine să ținem seama de preferințele electoratului. Dar, mai ales, ce impun partidele în competiție. Nu-i un secret că, în ultimul secol, omul a cîștigat ani buni în plus în viață. Scriitorul francez, Pascal Bruckner, se exprima plastic că am împins iarna mai târziu între anotimpurile vieții. Dacă înțelegem această realitate, vom da dreptate refuzului seniorilor de a se retrage în umbră. Încă pe la mijlocul secolului trecut Tudor Arghezi observa că: „Țara noastră nu are ce face cu tineri îmbătrâniți, ei îi trebuie bătrâni, mulți bătrâni, însă tineri.”

Coane, ne-au ajuns vorbele dumitale! Deci se vede că problema ridicată de mai tânărul nostru candidat pentru Cotroceni este de culoare electorală. Nu uit constatarea făcută de poetul Ioan Alexandru într-un dialog din Maramureș: „Măi frate, îți dau lacrimile! Când i-am văzut pe președintele Clinton și pe vicepreședintele Al Gore m-am gândit ce înseamnă să dai pe mâna unor oameni tineri (au amândoi sub cincizeci de ani) cea mai mare țară din lume.” Pe atunci, senator în Parlamentul României, poetul a participat la Ora de Rugăciune în Congresul american. Joe Biden este la a treia cursă pentru desemnarea drept candidat la funcția supremă. În zadar un concurent mai tânăr, cu puține opțiuni de vot, a căutat să-l ironizeze pe seama anilor adunați, americanii își vor alege, anul viitor, un președinte trecut de șaptezeci de ani. Este, până la urmă, un conflict între generații politice. Îl înțeleg, dar nu-i întrețin arderea.

Ghicitoare: ce vârstă va avea viitorul președinte al României?