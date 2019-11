În Baia Mare, în noiembrie • TEDxBaiaMare – cel mai așteptat eveniment al comunității

Sâmbătă, 23 noiembrie, în sala de evenimente ATP Tech Center, Baia Mare va găzdui Building Bridges – unul dintre cele mai importante evenimente din comunitate.

Ediția 2019 are ca temă centrală „Building Bridges” și pleacă de la ideea care susține că punțile sunt inevitabile între oameni, generații, industrii, arte, chiar și când pare să nu existe o legătură între ele.

Legăturile se pot crea fără să îți dai seama, de la o clipă la alta, dar punțile durabile au nevoie de o bază solidă și se formează în timp, cu dorință, implicare și încredere de fiecare parte. Fiecare pod, astfel creat, generează evoluție.

Prezentările de pe scena TEDxBaiaMare vor atinge subiecte diverse, de la depășirea limitelor personale la înfrângerea barierelor dintr-o colaborare, de la responsabilitatea personală, la responsabilitatea socială, de la călătorii inițiatice, la proiecte de succes care schimbă vieți, dar și despre lucrurile pe care le facem zi de zi și ne ajută să construim poduri și să ne conectăm unii cu alții. Se va vorbi despre puterea de a schimba lucrurile, curaj, despre pasiunea și dorința de a lucra cu ceilalți, despre lecțiile însușite și valorile pe care și-au construit tot ce au acum, toate stând sub umbrela legăturilor dintre oameni, domenii, arte sau meserii, elemente care reprezintă tema principală a ediției din acest an.

Conferința promite o zi plină de conținut şi inspirație, cu exemple, idei și povești de viață, aduse în fața comunității de speakeri de top: Camelia Șucu, Gáspár György, Melania Medeleanu, Adrian Hădean, Vlad Mixich, Eduard Novak, Charlie Ottley, Roxana Pamfil, Matthew K. Cross, Prof. Radu Gologan, Bianca Muntean, Daniel Leș, Nicolae Weisz, Walter Ubelhart, Dragoș Muscalu.

Discursurile vor fi completate de momente artistice susținute de Alla (dans experimental) și DJ Silent Disciple.

Evenimentul va avea loc în Baia Mare, în 23 noiembrie, sala de evenimente ATP Tech Center, B-dul București nr. 65.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul www.tedxbaiamare.com.

Parteneri GOLD: UAC, EATON, Print Masters.

Parteneri BRONZE: Banca Transilvania, Vivo! Baia Mare.