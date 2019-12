Carte pentru candidaţii la Academia de Poliţie

Într-o atmosferă plină de entuziam și optimism, în sala de spectacole a Centrului Cultural din Sighetu Marmației a avut loc lansarea cărții „Verificați-vă cunoștințele în 1500 de grile pentru admiterea la Academia de Poliție, Școlile de subofițeri, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere”, autori Odarca Bout, Valeria Rus, Stoianovici Adelina, Crina Voinaghi și Marius Voinaghi, profesori la Colegiul Național „Dragoș Vodă” și la Colegiul Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu-Marmației.

Cartea a apărut la Editura ”Valea Verde” din Sighetu Marmației. Prof. Marius Voinaghi, care a fost și moderatorul evenimentului a declarat: “Cartea noastră are o viață a ei și suntem mândri de ceea ce am realizat. Ne dorim să fie de folos elevilor noștri fără de care nu am fi reușit să fim cine suntem azi și să le aducă multe împliniri”. Cartea este o culegere de teste utile celor care doresc să-și verifice și să-și consolideze cunoștințele de limba română, limba engleză, limba franceză și istorie, rezultatul unei munci care oglindește și surprinde o nevoie, aceea de a face față unor examene de tip grilă de care depinde reușita unui potențial student.