Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a găzduit sâmbătă, 14 decembrie, un nou atelier MERITO coordonat de prof. Tatiana Cauni de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” (laureată MERITO). De data aceasta, tema întâlnirii a fost „Despre implicare… Creează o poveste” și a atras peste 40 de participanți de la toate liceele din Baia Mare. „Ne-am imaginat un magazin al timpului prezent, împreună. Fiecare grupă și-a ales un obiect din lemn pe care l-a personalizat și i-a creat povestea într-un glob de Crăciun. Pe fundal de colinde, am băut ceai, am mâncat ciocolată, am râs, ne-am străduit, ne-am lipit degetele, am fost sclipici din cap până în picioare, ne-am tachinat, ne-am fotografiat, ne-am îmbrăcat cu tricouri haioase, dar cel mai important… ne-am creat timp pentru noi și sufletul nostru”, a punctat prof. Tatiana Cauni.