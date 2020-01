Autoturism căutat în Germania, depistat în Petea

Duminică, 12 ianuarie, în jurul orei 10, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra în România, cetă­țeanul român V.M., în vârstă de 50 de ani, din județul Vaslui.

Acesta conducea un autoturism Volkswagen Passat, pe care erau aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare specifice Germaniei.

Cu ocazia controlului, s-au efectuat verificări suplimentare în urma cărora s-a constatat că autoturismul era semnalat ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile din Germania, în data de 7 ianuarie 2020.

Bărbatul a declarat că maşina aparţine firmei la care lucrează în Germania şi nu ştia că este căutată de autorităţi.

Autoturismul, în valoare de aproximativ 19.000 lei, a fost indisponibilizat şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

Două familii de sirieni, depistate în apropierea frontierei

Poliţiştii de frontieră din Borș au depistat, la aproximativ 400 m de linia de frontieră, într-un autoturism care circula în regim de taxi, 6 cetăţeni străini, doi bărbați, două femei și doi minori.

Întrucât aceştia nu îşi justificau prezenţa în zona de frontieră, au fost transportaţi la sediu pentru cercetări.

În cadrul verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele în cauză formează două familii de cetăţeni, din Siria, adulții având vârste cuprinse între 21 și 32 de ani, iar cei 2 minori fiind în vârstă de un an, respectiv un an și șase luni.

La cercetări, cetăţeni străini au declarat că intenţionau să treacă ilegal frontieră în Ungaria, pe jos, cu intenţia de a ajunge în Germania.

Cetăţeni turci cu documente bulgăreşti false

În Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II – Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, cetăţeanul german N.C., în vârstă de 54 de ani, la volanul autoturismului, marca Mercedes, înmatriculat în Germania.

Împreună cu acesta mai călătoreau 4 persoane care s-au legitimat cu documente de identitate ce aveau însemnele autorităţilor din Bulgaria.

Cu ocazia verificărilor specifice, s-a constatat că documentele prezentate de cei patru pasageri ai autoturismului nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unora autentice, acestea fiind false.

Poliţiştii de frontieră au stabilit că grupul este format din cetăţeni turci, două femei, în vârstă de 19, respectiv 47 de ani, şi doi bărbaţi, în vârstă de 27, respectiv 45 de ani. Cu privire la cele constatate, persoanele în cauză au declarat că au obţinut documentele de identitate de la o persoană necunoscută, în schimbul sumei de 2.000 euro pentru fiecare document în parte. Aceştia au menționat că doreau să ajungă în Germania.

În ambele cauze, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat, complicitate la trecere ilegală a frontierei pentru şoferul autoturismului, respectiv fals privind identitatea şi uz de fals pentru cei 4 cetăţeni turci.

Situaţia la frontieră

Prin punctele de trecere a frontierei au tranzitat peste 182.800 persoane, cetățeni români și străini, dintre care aproximativ 75.800 pe sensul de intrare şi 107.000 pe cel de ieşire din ţară şi peste 46.400 mijloace de transport, dintre care aproximativ 19.800 pe sensul de intrare și 26.600 pe sensul de ieșire din țară.

Informaţii privind timpul de aşteptare la controlul de frontieră în punctele de trecere se găsesc pe aplicaţia Trafic on-line care poate fi accesată la adresa http://www.politiade frontiera.ro/traficonline/. Această aplicaţie on-line prezintă o valoare medie a timpului de aşteptare în punctele rutiere de trecere ale frontierei pentru anumite intervale de timp.

În zonele de competenţă – punctele de trecere şi „frontiera verde” – poliţiştii de frontieră au constatat:

• 46 fapte ilegale (25 infracţiuni şi 21 contravenţii) săvârşite de cetăţeni români şi străini

• au fost descoperite, independent sau în colaborare cu alte instituţii, bunuri nedeclarate (ce urmau a fi introduse ilegal în ţară), care depăşeau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 129.000 lei

• valoarea amenzilor contravenţionale aplicate se ridică la peste 6.400 lei

• nu s-a permis intrarea în ţară a 20 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege şi nu s-a permis ieşirea a 21 de cetăţeni români din diferite motive legale.