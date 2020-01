Un nou partid în Maramureş

Alianţa pentru Unirea Românilor şi-a înfiinţat filială şi în Maramureş. Marţi, 21 ianuarie, a reprezentat momentul lansării organizaţiei judeţene. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa liderului formaţiunii la nivel naţional, dar şi în prezenţa membrilor şi simpatizanţilor de la noi.

Simion Chişiu, organizatorul evenimentului, a avut cuvântul de deschidere: „Ne bucurăm să fim împreună astăzi în Baia Mare şi să lansăm oficial filiala judeţeană a formaţiunii politice Alianţa pentru Unirea Românilor, folosind pentru ea, cu acordul dumneavoastră, acronimul AUR. În programul politic al formaţiunii, elementul predominant în constituirea ei, este doctrina explicită, de o anumită filosofie. AUR promovează în premieră antreprenoriatul politic. Aceasta nu reprezintă alt­ceva decât finalul epocii amatorismului politic, urmat de profesionalizarea clasei politice. Scopul fiecărei formaţiuni politice este să lupte şi să câştige puterea. Dar pentru AUR succesul electoral constituie un mijloc de schimbare a sistemului politic românesc şi nu un scop”. „În calitate de coordonator al filialei Maramureş a partidului Alianţa pentru Unirea Românilor vă mulţumesc tuturor celor prezenţi pentru că aţi răspuns invitaţiei de a participa la conferinţa judeţeană care marchează oficial actul de naştere al filialei judeţene AUR. Vă asigur pe toţi cu sufletul deschis şi plin de speranţă că filiala AUR Maramureş va acţiona sub sloganul partidului nostru Patrie, Familie, Credinţă şi Libertate, în lupta neînfricată pentru înfăptuirea idealului nostru: unirea. Trăiască Naţia!”, a declarat şi Darius Pop, coordonatorul AUR Maramureş.

Liderul AUR, prezent la lansarea organizaţiei judeţene

La eveniment au fost invitaţi şi lideri din ţară ai formaţiunii, printre care Nicoleta Lup, coordonator filiala Cluj, şi George Simion, liderul AUR la nivel naţional: „M-aţi onorat anul trecut, pe 26 mai, cu peste 1.100 de voturi din judeţul Maramureş. Am venit aici să vă mulţumesc şi să vă spun că mă ţin de cuvânt, adică lupta începută atunci, chiar dacă nu s-a concretizat într-un mandat de europarlamentar, continuă. E o luptă care nu a început cu noi, e lupta pe care a dus-o şi Gheorghe Pop de Băseşti, Vasile Lucaciu, Mihai Eminescu, Grigore Vieru şi toţi eroii acestui neam (…) Începând de azi, ne coagulăm şi la Sighet, la Cavnic, şi la Şişeşti, în toate localităţile din Maramureş. Suntem o formaţiune nouă, ne-ar fi prins bine încă un an, doi, în care să ne formăm toate structurile locale, municipale, judeţene. Dacă nu ne simţim reprezentaţi de actualii politicieni, candidăm noi! Vom avea la Consiliul Judeţean Maramureş o listă completă, ca maramureşenii să aibă pe cine alege. Altfel îi tot alegem pe cei care au condus până acum şi cred că odată ce formăm grupul de AUR în toate localităţile din judeţ, vom ajunge de la cei 1.000 de oameni care au avut încredere în mine, la zeci de mii şi să ajungem să schimbăm împreună şi Baia Mare, Maramureşul şi România ”.