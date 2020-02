De la icoane pe sticlă la pictură pe șevalet

În Cabinetul de medalii al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare au putut fi admirate recent lucrările de pictură pe șevalet ale artistului plastic, Mihai Pop Sigheteanu.

Cunoscut ca un iubitor de antichități și ca pictor de icoane pe sticlă, Mihai Pop Sigheteanu a ales ca de dragul prietenilor să picteze pe șevalet. Se declară mulțumit de rezultat și speră că a reușit să-și încânte prietenii cu tablourile sale.

Mihai Pop Sigheteanu e acum stabilit în Germania, dar a revenit în ținutul natal. Nu a venit cu mâna goală, ci cu lucrările de pictură realizate în ultimii ani. E o schimbare de stil, având în vedere că Mihai Pop Sigheteanu e cunoscut în principal pentru pictura icoanelor pe sticlă. „Îna­inte îmi plăcea să pictez icoanele populare. Când eram mic în casa bunicilor am văzut icoanele pe sticlă. Am început să devin colecționar de mic copil. Când eram la liceu am început să imit pictura pe sticlă. Culorile pe sticlă sunt mai vii, au altă viață decât pictura pe șevalet. Aici sunt lucrările realizate în ultimii ani. Am făcut lucrările pentru prieteni să vadă că știu să pictez și pe șevalet. Mă bucur mult de aceste tablouri. Las lucrările să vorbească. Dacă te uiți la fiecare lucrare, ea îți vorbește, îți spune un mesaj”, a punctat artistul Mihai Pop Sigheteanu.

De altfel, etnologul Georgeta Iuga a remarcat că „pe Mihai l-am cunoscut ca și pictor de icoane. Mă uit cu bucurie la icoanele lui Mihai din casa mea. Destinul lui a fost puțin schimbat în momentul în care a plecat în Germania. Acolo s-a ocupat și de restaurare. Nu am știut latura lui de pictor”.