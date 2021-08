Transfer sută la sută maramureșean

CSM Știința Baia Mare continuă procesul de întinerire al echipei și a transferat un alt jucător de perspectivă. Alexandru Mihai Mureșan, un produs sută la sută maramureșean, a semnat pe șase ani cu campioana Superligii CEC Bank.

Născut în Baia Mare pe 2 octombrie 2002, decarul de 1,73 m și 81 de kg a început să practice rugby-ul în 2015 la CS Florin Popovici, sub îndrumarea cuplului de tehnicieni Marius Șandra – Andrei Vălenaș. După doi ani, uvertura se transferă la CSȘ 2 Baia Mare, club unde a fost legitimat în perioada 2017-2021, fiind antrenat de cuplul Răzvan Popovici – Mircea Taloș. În cei șase ani de activitate rugbystică, Mihai Mureșan a reușit să obțină un bronz în 2015 cu echipa de Under 15, respectiv locul 2 în Campionatul Național de Rugby în 7 la Under 19 ani.

La nivel de prezențe la loturile naționale, a reușit participarea cu echipa României Under 18 la Campionatul European din Rusia, unde tricolorii au întâlnit Rusia, Germania și Olanda. În acest an, noua achiziție a zimbrilor va participa cu naționala Under 20 la Campionatul European din Portugalia.

Anterior practicării rugby-ului, Mihai Mureșan a cochetat cu fotbalul, iar între 2013-2015 a jucat pe postul de fundaș dreapta. Tatăl acestuia, Pavel Mureșan, este fost fotbalist la FC Baia Mare și Phoenix Baia Mare.