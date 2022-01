Guvernul aprobă plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale

Guvernul aprobă marți plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze. Astfel, consumatorii casnici nu vor plăti mai mult de 0,80 lei/kwh la energie electrică și 0,31 lei/kw la gaze naturale. Premierul spune că a decis ridicarea nivelului de compensație.

„Aprobăm în ședința de guvern de astăzi (marți – n.r.) un nou set de măsuri care să vină în sprijinul cetățenilor și al economiei, astfel încât să putem contribui la păstrarea locurilor de muncă și la desfășurarea activității economice în condiții de competitivitate. Astfel pentru populație, nimeni nu va plăti mai mult de 0,80 bani pe kilowatt oră – energie electrică și 0,31 bani pentru kwh la gaze naturale, indiferent de consum. Pentru consumatorii casnici cu un consum de până la 500 de kilowați-oră- energia electrică, sau 300 metri cubi cu gaze naturale se va plăti 0 68 de bani pentru kw oră la energie electrică și circa 0,22 bani pentru gaze naturale, cu toate taxele incluse”, a anunțat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern.

El spune că a decis, de asemenea, „ridicarea nivelului de compensație pentru a prelua cât mai mult din presiunea crizei energetice, astfel încât efectele crizei să fie cât mai puțin resimțite de către oameni și de către economia românească”.

„Avem nevoie acum, mai mult ca oricând, de susținere pentru redresarea post-pandemie. Pentru consumatorii non casnici, IMM-uri și industria alimentară vom plafona prețurile la un lei pe kilowatt-oră, TVA inclus, pentru energie electrică și 0,37 bani kilowatt-oră la gaze naturale. Pentru CET-uri e deja activă o schemă dedicată de ajutor de stat”, adaugă premierul.

Totodată, Ciucă a reamintit că, în ceea ce privește măsurile de care beneficiază marii consumatori de energie, în decembrie anul trecut au fost alocate 130 de milioane de euro pentru susținerea acestora.

„La nivelul Ministerului Energiei se discută în prezent cu reprezentanții Comisiei Europene în vederea continuării acestei forme de sprijin. Am finalizat acest set de noi măsuri care se va aplica pentru lunile februarie și martie, după consultările avute atât la nivelul coaliției de guvernare, cât și cu partenerii sociali, cu sindicate din mai multe domenii, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diferite sectoare de activitate. Discuțiile ne-au ajutat să înțelegem mai bine dificultățile cu care se confruntă cetățenii și economia și să luăm măsuri mai bune țintite pentru a interveni eficient cu soluții în această criză economică. Am decis săptămâna trecută înființarea comitetului interministerial în domeniul energiei. Comitetul are ca obiectiv identificarea de soluții în vederea limitării creșterii prețurilor la energie, având ca atribuții principale stabilirea cauzelor creșterii prețurilor la energie și evidențierea posibilelor soluții aplicabile pe termen scurt, mediu și lung în vederea limitării creșterii prețurilor la energie”, conchide Ciucă.

