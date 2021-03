Fermierii mici pot încasa 8% în plus

Dacă un agricultor activ (persoană fizică autorizată sau persoană juridică) vinde miei grași sau viței grași unui achizitor sau la abator, sau vinde alte produse și servicii, poate să depună la Fisc (ANAF) formularul 087 „Notificare privind aplicarea (sau încetarea aplicării) regimului special pentru agricultori”.

Atenție, e vorba de contribuabilii mici, cu venituri anuale sub 88.500 euro pe an. Formularul 087 se depune la organul fiscal din zonă, între 1 și 10 a fiecărei luni. Procentul de compensare în cotă forfetară este de 8%. Agricultorii mici care aplică acest regim special sînt scutiți de ţinerea evidenţelor în scopuri de TVA, depunerea decontului de TVA și de orice alte obligaţii care revin persoanelor impozabile înregistrate sau care ar trebui să se înregistreze în scopuri de TVA. Agricultorul are obligaţia să emită factură.

• Oile se află în sezonul de fătare. La mieii de lapte și cîrlani, prețul de vînzare se stabilește prin negociere, în funcție de calitate. Prețul oscilează între 11 și 13 lei/kg, oferit de firme care exportă ovine în țările arabe. Unii oieri cer însă 16 lei/kg în viu, cu tot cu TVA. Pe internet, cererea de miei vii este mare, cumpărătorul vine la fermele de ovine oriunde în țară, însă prețul nu este fixat. Paștile vor fi abia în 2 mai 2021!