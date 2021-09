CSM Sighet și Lăpușul, procentaj maxim și fără gol încasat

CSM Sighetu Marmației și FC Lăpușul Târgu Lăpuș au un debut de sezon perfect la nivelul Ligii 4, cel puțin după două etape, echipe care au procentaj maxim și, mai mult, nu au încasat gol. În etapa secundă, sighetenii au dispus în Seria Nord de CSO Borșa cu 13-0, iar FC Lăpușul a câștigat derby-ul zonei cu Bradul Groșii Țibleșului prin scor de neprezentare.

În eșalonul 5, Fulgerul Lăschia le-a urmat exemplul în Seria 1, fiind singura echipă ce încă nu i-a fost perforată poarta, iar în cealaltă serie conduce PHP Iadăra, club ce a marcat de 13 ori în primele două etape și a primit doar două goluri.

• Liga 4, Seria Nord, etapa 2: Salina Ocna Șugatag – Bradul Vișeu de Sus 1-1; CSM Sighetu Marmației – CSO Borșa 13-0; AS Remeți – Avântul Bârsana 0-7; Recolta Săliștea de Sus – Iza Dragomirești 4-1; Zorile Moisei – Metalul Bogdan Vodă 8-2. Clasamentul: 1. CSM Sighet – 6 p (20-0); 2. Zorile Moisei – 6 p (14-4); 3. Recolta Săliștea – 6 p (7-1); 4. Bradul Vișeu de Sus – 4 p (5-1); 5. Salina Ocna Șugatag – 4 p (7-4); 6. Avântul Bârsana – 3 p (7-4); 7. Iza Dragomirești – 0 p (4-10); 8. Metalul Bogdan Vodă – 0 p (2-11); 9. AS Remeți – 0 p (0-14); 10. CSO Borșa – 0 p (2-19).

• Liga 4, Seria Sud, etapa 2: CS Seini – CSO Minerul Baia Sprie 1-2; Rapid Satu Nou de Sus – CS Fărcașa 3-1; Unirea Șișești – Gloria Tăuții Măgherăuș 1-3; Viitorul Ulmeni – FC Suciu de Sus 1-2; Bradul Groșii Țibleșului – Lăpușul Târgu Lăpuș 0-3; ASCF Lăpuș R – AS Carmen Satulung 1-0. Clasamentul: 1. Lăpușul Tg. Lăpuș – 6 p (13-0); 2. Gloria Tăuții Măgherăuș – 6 p (8-2); 3. FC Suciu de Sus – 6 p (6-4); 4. ASCF Lăpuș R – 6 p (5-3); 5. Rapid Satu Nou de Sus – 3 p, 1 meci (3-1); 6. Minerul Baia Sprie – 3 p, 1 meci (2-1); 7. Bradul Groșii Țibleșului – 3 p (3-4); 8. Unirea Șișești – 0 p (4-7); 9. CS Fărcașa – 0 p (4-7); 10. AS Carmen Satulung – 0 p (1-4); 11. CS Seini – 0 p (2-7); 12. Viitorul Ulmeni – 0 p (1-12).

• Liga 5, Seria 1, etapa 2: Gloria Chechiș – Speranța Cernești 3-2; Viitorul Copalnic Mă­năștur – Gloria Culcea 5-4; Progresul Dumbrăvița – Fulgerul Lăschia 0-2; Dinamic Groși – Viitorul Gârdani 2-2. Clasamentul: 1. Fulgerul Lăschia – 6 p (6-0); 2. Viitorul Copalnic Mă­năștur – 6 p (9-6); 3. Viitorul Gârdani – 4 p (5-2); 4. Gloria Chechiș – 3 p (3-6); 5. Dinamic Groși – 2 p (5-5); 6. Gloria Culcea – 1 p (7-8); 7. Speranța Cernești – 0 p (4-7); 8. Progresul Dumbrăvița – 0 p (0-5).

• Liga 5, Seria 2, etapa 2: ACS Satu Nou de Jos – Gloria Sălsig 2-4; Speranța Fersig – CS Unirea Săsar 0-10; AS Mireșu Mare – AS Fotbal 2021 Ulmeni 4-2; Cetate Remetea Chioarului – PHP Iadăra 1-8; Măgura Coaș a stat. Clasamentul: 1. PHP Iadăra – 6 p (13-2); 2. CS Unirea Săsar – 3 p, 1 meci (10-0); 3. Măgura Coaș – 3 p, 1 meci (8-2); 4. AS Fotbal 2021 Ulmeni – 3 p (9-4); 5. Gloria Sălsig – 3 p, 1 meci (4-2); 6. AS Mireșu Mare – 3 p (5-7); 7. ACS Satu Nou de Jos – 0 p, 1 meci (2-4); 8. Cetate Remetea Chioarului – 0 p (3-16); 9. Speranța Fersig – 0 p (0-17).