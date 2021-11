În Maramureș, 10 ani pentru eradicarea unei boli – „SIDA cailor”

Dacă în urmă cu o săptămână autoritățile sanitar-veterinare din Maramureș atrăgeau atenția asupra importanței controlului circulației animalelor și implicit rolul restricțiilor de circulație a acestora, de data aceasta încearcă să expună cât de greu se pot obține rezultate semnificative în eradicarea unor boli.

România are o vastă experiență în lupta cu Anemia Infecțioasă Ecvină (A.I.E.) sau „SIDA cailor”. Mai mult, „doar din regiunile indemne (n.r. care nu au suferit pagube, pierderi) se pot comercializa animale către celelalte state unde boala respectivă a fost eradicată”.

Astfel, în județul nostru, s-a dus o muncă de ani de zile pentru eradicarea AIE. „Referitor la situația județului Maramureș, întrucât această boală nu are un tratament care să ofere vindecare și nici nu există un vaccin împotriva ei, singura modalitate de a scăpa de boală este eliminarea animalelor bolnave. Aceasta presupune, pe lângă multă muncă fizică din partea celor angrenați, suferințe/traume psihice din partea proprietarilor și importante resurse financiare alocate de stat pentru despăgubirea animalelor la valoarea de piață. În județul nostru eradicarea acestei boli a început în anul 2006, a fost stopată în 2007 și reluată în anul 2010, având un stoc la data respectivă de 1.858 capete cabaline anemopozitive. Am avut nevoie de aproape 10 ani pentru a putea elimina toate animalele anemopozitive. Cu toate acestea, în fiecare an identificăm aproximativ 10 cabaline anemopozitive care de cele mai multe ori apar, fie din achiziții în care noii proprietari nu-și iau toate măsurile de precauție (să consulte medicul veterinar dacă în zona respectivă evoluează boala, să solicite un certificat de sănătate a animalului nu mai vechi de 72 ore, să solicite efectuarea unei noi analize în direcția AIE îna­inte de a achiziționa animalul, să informeze medicul veterinar la sosirea în exploatația proprie, iar la 14-21 zile să mai efectueze un examen de laborator în direcția AIE); fie prin deplasarea cu animalele sănătoase în zone în care boala nu a fost eradicată” – precizează DSVSA.

Toate condițiile de mai sus trebuie secondate de igienizări, dezinfecții și dezinsecții repetate. Iată cât de important este să consultăm medicul veterinar, înainte de orice achiziție/vânzare de animal.