Avertizare pentru dăunătorii la cultura de rapiţă

Pentru prevenirea şi combaterea complexului de organisme dăunătoare la cultura de rapiţă în primăvara anului 2022, specialiştii Oficiului Fitosanitar Maramureş au câteva recomandări de tratamente.

Unul dintre dăunătorii principali este gărgăriţa tulpinilor de rapiţă – Ceutorhynchus napi, care iernează ca adult în stratul superficial al solului, sau sub resturile vegetale rămase în câmp. Are o generaţie pe an. Dăunătorii apar eşalonat, când temperatura aerului depăşeşte 9 grade C. După o perioadă de hrănire intensă de 2 săptămâni, se împerechează. Femelele depun aproximativ 40 – 60 de ouă, izolat la vârful tulpinii sau sub lăstarii laterali.

Daunele sunt produse atât de adulţi, cât şi de larve. Plantele stagnează în creştere, se deformează, nu mai fructifică şi pot fi uşor infectate de agenţi patogeni.

Cele mai frecvente boli ale culturii de rapiţă sunt: Putregaiul negru – Phoma lingam, Putregaiul alb – Sclerotinia spp, Putregaiul cenuşiu – Botytis cinerea, Alternarioză – Alternaria – Alternaria spp. Tratamentele fitosanitare se aplică numai la semnalarea organismelor de dăunare şi atingerea pragului economic de dăunare, utilizând unul din produsele de protecţia plantelor sau amestecuri, după caz. Faza fenologică a plantelor de rapiţă trebuie să fie de 2 – 8 frunze până la apariţia mugurilor florali.

Concret, specialiştii fitosanitari recomandă următoarele produse:

– Insecticide: Mospilan 20 SG – 0,2 L/ha; Karate zeon (Ninja) – 0,15 L/ha; Faster delta/Deltagri – 0,3 L/ha; Sumi alpha Wizard – 0,25L/ha

– Fungicide: Folicur Solo – 1 L/ha; Orius – 1 L/ha; Mystic Pro – 1,25 L/ha

– Erbicide: Pantera – 0,75 – 1,5 L/ha; Faworyt – 0,3 – 0,4 L/ha.

De asemenea, se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.