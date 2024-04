Primarul Doru Dăncuș: „Am verificat lucrările de amenajare, reabilitare și modernizare a străzilor, parcărilor și a locurilor de joacă!”

Locurile de joacă pentru preșcolari reabilitate și modernizate

Primarul interimar al municipiului Baia Mare a ținut să se asigure că micuții de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 vor avea cât mai curând posibil un loc de joacă reamenajat și modernizat.

„Am dorit să mă asigur personal că lucrurile vor fi făcute ca la carte la Grădinița numărul 28, acolo unde am început ample lucrări de reamenajare a locului de joacă pentru cei mici. Este una dintre cele trei grădinițe unde începem astfel de lucrări, aceasta fiind, de altfel, și cea mai mare. În câteva zile, cei peste 80 de preșcolari de aici se vor putea bucura de condiții sigure de joacă, la standarde europene. Am discutat cu doamnele director și administrator ale grădiniței și despre reabilitarea interioară a unității, care nu e eligibilă pentru finanțare din fonduri europene, dar pe care mi-am asumat să o facem din bugetul local!

Am petrecut câteva zeci de minute și cu copiii de la Școala Mihail Sadoveanu din Ferneziu. Am discutat, am plantat copaci împreună de Săptămâna Verde și am făcut un pact: eu le voi reabilita curtea școlii și terenul de joacă, iar ei vor învăța, își vor asculta profesorii în continuare și se vor feri de probleme”, a spus Ioan Doru Dăncuș, primar interimar al municipiului Baia Mare.

Străzile, parcările și curțile interioare ale blocurilor, în plină reabilitare

Stadiul în care se află lucrările de reabilitare și modernizare de pe străzile Luminișului și Motorului au fost și ele verificate. În zonele menționate vor fi amenajate noi locuri de parcare, iar curțile interioare ale blocurilor vor trece print-un amplu proces de reamenajare.

Doru Ioan Dăncuș, primar interimar: „Am vizitat șantierele de pe străzile Luminișului și Motorului, acolo unde, la întâlnirile din cartiere, le-am promis băimărenilor că voi remedia ceea ce mi-au sesizat. Și mă țin de cuvânt! Am început lucrările pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Motorului și Mărgeanului, iar cu ocazia asta vom amenaja și noi locuri de parcare în zonă. Pe Luminișului, am verificat stadiul lucrărilor de reabilitare a curților interioare ale blocurilor, care sunt deja avansate.”

Primarul interimar al municipiului Baia Mare a dat asigurări că va continua să verifice fiecare lucrare executată și să caute noi soluții pentru provocările cu care Baia Mare se confruntă. Nu în ultimul rând a ținut să le mulțumească băimărenilor pentru înțelegerea de care dau dovadă ori de câte ori lucrările efectuate le creează disconfort.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor cetățenilor pentru deranjul pe care îl creăm în întreg orașul, prin lucrările pe care le executăm. Dar vă asigur că va merita așteptarea! Zgomotul, praful și aglomerația sunt parte din procesul care va schimba fața orașului nostru”, a mai spus Ioan Doru Dăncuș.