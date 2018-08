Mihai Blaj, student la una dintre cele mai bune universităţi din Regatul Unit

Începând cu toamna acestui an, băimăreanul Mihai Blaj – absolvent al Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” – va urma cursurile Universităţii pentru Arte Creative (University for the Creative Arts – UCA) din Farnham, Marea Britanie, o instituţie de învăţământ superior etichetată drept unul dintre cei mai importanţi furnizori de artă şi design educaţional din Regatul Unit. Tânărul îşi îndeplineşte astfel visul de a studia regia şi producţia de film astfel încât o carieră în industria cinematografică să devină cât de curând realitate.

• Mulţi absolvenţi lucrează în producţii precum “Game of Thrones” sau “Transformers”

Reporter: Începând cu această toamnă, vei studia la University for the Creative Arts, din Farnham, Marea Britanie, în cadrul secţiei Filmmaking (Regie). Ce te-a determinat să alegi această universitate?

Mihai BLAJ: Pasiunea mea este filmul. De când eram mic, eram pasionat de tot ce înseamna videoclipuri. Mi s-a părut cel mai bun mod de a transmite idei şi informaţii deoarece sunt mai uşor de asimilat. Am ales University for the Creative Arts pentru că mi s-a părut locul ce îmi bifează toate cerinţele: creativitatea este pusă pe primul loc, iar dotarea materială este peste aşteptări. În plus, această universitate îmi oferă tot ce am nevoie pentru a-mi cultiva talentul. Cursurile sunt 80% practică, iar resursele puse la dispoziţie sunt foarte asemănătoare cu cele din industrie. Nu în ultimul rând, facultatea se bucură de renume, fiind în top 5 pe producţie de film în Marea Britanie, mulţi absolvenţi lucrând în prezent în producţii cunoscute precum: “Godzilla”, “Game of Thrones”, “Transformers”.

R.: Ce a presupus etapa de admitere?

M.B.: Etapa de admitere a presupus un “personal statement” adică o prezentare generală a candidatului: intenţie, activităţi extraşcolare. Mai mult, am avut nevoie de un atestat de limba engleză. Pe lângă toate acestea, mi s-a cerut un portofoliu în care am ataşat mai multe idei de filme, un scenariu al unui scurtmetraj realizat de mine şi un scurtmetraj de trei minute realizat în cadrul Artspot. Universitatea nu îţi cere în mod specific ce trebuie să ataşezi în portofoliu, iar aceasta a fost alegerea mea. O altă condiţie a fost să obţin media generală 8 la examenul naţional de bacalaureat.

• 9.250 de lire pe an, taxă de şcolarizare

R.: Ce cunoşti despre programul cursurilor?

M.B.: Majoritatea cursurilor sunt practice şi interactive, studenţii având libertatea (în anul doi) de a alege trei specializări din 12. Totodată, studenţii învaţă atât partea tehnică, cât şi partea artistică. Eu m-aş axa pe partea artistică, concept, creaţie. Un aspect important este munca în echipă, proiectele fiind realizate împreună cu studenţi de la “film production”, dar şi de la alte specializări: actorie, fotografie, animaţie, publicitate.

R.: Cât costă un an academic la universitatea pe care ai ales-o?

M.B.: Studenţii din Uniunea Europeană beneficiază de un împrumut pentru studii acordat de Guvernul Britanic şi care se rambursează după ce absolvenţii se angajează. Eu am optat pentru acest împrumut. Taxa de şcolarizare este de 9.250 de lire pe an. Specific faptul că UCA are o rată de angajare a absolvenţilor, în primele şase luni, de 94,6%.

R.: Eşti absolvent al promoţiei 2018 a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”. Cum a trecut examenul de bacalaureat pentru tine?

M.B.: Pentru mine, examenul de bacalaureat a trecut fără prea mari emoţii. Subiectele au fost accesibile.

• Regizor a două scurtmetraje

R.: Ai colaborat, totodată, cu cei de la platforma artistică Artspot Baia Mare. Ce a presupus această experienţă, care a fost rolul tău?

M.B.: Artspot este locul unde am găsit oameni cu care ştiam că pot realiza nişte proiecte frumoase. Primul scurtmetraj, intitulat “Criza de identitate”, a fost realizat cu ajutorul tinerilor actori din Artspot. Proiectul a fost iniţiat de mine, scenariul şi regia îmi aparţin. Mesajul filmului este un îndemn pentru adolescenţi de a-şi crea propria identitate, cu toate “amprentele” pozitive sau negative lăsate de familie, prieteni, profesori etc. Acest scurtmetraj a câştigat locul I la concursul “We like to movie” şi a putut fi vizionat la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare şi la sala de expoziţii a Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş. Al doilea film (care mi s-a cerut la admitere) a fost o provocare pentru mine pentru că trebuia, în doar trei minute, să transmit ceva. Se numeşte “The coffee walking guy” şi atinge comportamentul tipic uman de a ascunde “răul” din viaţa ta privind spre drama din viaţa altora. Am fost admis cu acest film la trei universităţi ceea ce confirmă faptul că sunt pe drumul cel bun. Colaborarea cu actorii de la Teatrul Municipal Baia Mare – Dragoş Călin şi Raul Hotcaş – a fost extrem de importantă şi onorantă pentru mine, iar pentru asta le mulţumesc.

R.: Care sunt planurile tale pentru cariera profesională?

M.B.: Sunt atras de regie, îmi place filmul psihologic, incomod şi sper ca, în viitor, cu talent, muncă şi puţin noroc să ajung să realizez aşa ceva. Sunt deschis, însă şi la celelalte specializări.