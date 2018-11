Autocefalia Ucrainei

O ştire prea puţin comentată în spaţiul publicistic românesc: agenţia americană de analize Stratfor apreciază că acordarea autocefaliei (autoguvernării) Bisericii Ortodoxe a Ucrainei şi ulterior ruperea Bisericii Ortodoxe Ruse de Patriarhatul Ecumenic de Constantinopol marchează una dintre cele mai mari schisme din lumea ortodoxiei. Termenul autocefalie este complicat teologic. Manevra Ucrainei de a obţine independenţa ecumenică de Moscova e parte a unei iniţiative de separare de Rusia şi, mai mult ca sigur, va duce la tensiuni. Parcă nu erau suficiente cele de astăzi, de la alipirea Crimeei până la războiul din Donbas!

Autocefalia este mai puternică decât bomba nucleară, spun comentatorii. Schismele bisericeşti se întind pe sute de ani şi de obicei rănile lor rămân nevindecate. Ce s-a întâmplat? Patriarhia Ecumenică de Constantinopol a decis, la 11 octombrie 2018, să anuleze documentul din anul 1686, prin care Mitropolia Kievului trecea sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei şi să ridice anatema pronunţată de Alexei II împotriva patriarhului ucrainean Filaret. Care a candidat, în 1990, la demnitatea de patriarh la conducerea Patriarhiei Ruse, dar a fost învins de Alexei II. Apoi Filaret a fost excomunicat de Biserica Rusă. Decizia Constantinopolului legitimează Kievul, iar de aici se presupune că va urma o discretă, dar fermă, evacuare a Bisericii Ortodoxe Ruse din Ucraina.

Va începe racolarea de credincioşi şi va porni vrajba pentru proprietăţi. Ucraina are peste 40 de milioane de credincioşi ortodocşi, care sunt disputaţi de trei biserici. Una este Biserica Ortodoxă Ucraineană subordonată canonic Patriarhiei Moscovei, a doua este Biserica Ortodoxă Ucraineană ce ţine de Patriarhia Kievului şi a treia este Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană, fondată în 1917. Până la anexarea Crimeei şi izbucnirea războiului din estul Ucrainei, ortodocşii ucraineni preferau Patriarhia Moscovei. De când patriarhul Kiril a dat mâna cu Putin, această biserică a început să piardă teren în Ucraina. Kremlinul a abordat teoria lumii ruse care susţine că: ”ruşii şi ucrainenii sunt un singur popor”.

Elita politică de la Kiev nu împărtăşeşte această teorie şi a reluat subiectul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Autocefalia Ucrainei nu este numai o replică dată patriarhului Kiril, ci mai mult. Istoricul Armand Goşu crede că: ”autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene este simbolul eşecului neoimperialismului lui Putin din fostul spaţiu sovietic”. Kremlinul ameninţă Kievul şi pregăteşte sancţiuni. Se va opri importul de lumânări? – ironizează Goşu. Atât Putin, cât şi Kiril nu au crezut că Patriarhul de la Constantinopol, Bartolomeu I, va trece la acţiune. Documentul din 1686 a fost citit şi comentat până la saturaţie. S-a văzut că disputa pe istorie s-a dovedit fără izbândă, a pus în discuţie momente controversate din istoria Patriarhiei Moscovei.

Datele istorice sunt interpretabile. Teologul Radu Preda crede că, prin decizia din 11 octombrie, Bartolomeu nu are nimic de pierdut prin recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Deocamdată, nu s-au înregistrat incidente. Dar preşedintele Ucrainei a avertizat: ”Dacă vedeţi oameni care îndeamnă la ocuparea unei lavre, mănăstiri ori biserici prin forţă, ar trebui să ştiţi că ei sunt oamenii Moscovei”. Un reprezentant al Kremli­nului a dat replica: ”Dacă evenimentele vor denatura în practici abuzive, Rusia va proteja interesele creştinilor ortodocşi”. Ruşii prevăd un război civil în Ucraina, mai ales pentru proprietăţi. Mitropolitul Serafim din Pireu afirmă că Ucraina face un joc geopolitic între Rusia şi NATO. Iar autocefalia poate fi acordată numai bisericii canonice păstorită de mitropolitul Onufrei al Kievului. Biserica Ortodoxă Română nu recunoaşte autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene faţă de cea a Rusiei. Mă gândesc la soarta comunităţilor româneşti ameninţate să fie victime ale răfuielilor altora.

Am adunat comentarii radicale. Situaţia actuală nu are precedent în lume. Este o ruptură totală cu tradiţia. Ucraina este împărţită pe jurisdicţii religioase. Un subiect care merită toată atenţia.