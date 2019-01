Până la 31 martie, toți fermierii vor primi banii, promite Petre Daea

Principalul obiectiv al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la acest început de an este să continue cu plata subvenţiilor agricole prin APIA, astfel încât până la 31 martie 2019 toți fermierii să își primească banii cuveniți.

În același context, ministrul Petre Daea a subliniat că este foarte importantă pregătirea pentru demararea campaniei 2019 de primire a cererilor de plată, începând cu data de 1 martie 2019. Programele MADR demarate în anul 2017 vor continua, precum cel de susținere a produsului tomate în spații protejate, cu o alocare de 3.000 euro pe legumicultor într-un an, ce a debutat în anul 2017, dar a continuat şi în 2018 și se va derula și în 2019. În ceea ce privește programul de susținere a crescătorilor de ovine cu un leu pe kilogramul de lână comercializată, început de asemenea în 2017, fermierii au avantaje şi în 2019. Referitor la schema de ajutor de minimis pentru susținerea crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc, schema se va derula şi în acest an. Grupurile de producători, crescătorii de animale sau cooperativele pot obține fonduri europene pentru finanțarea unor abatoare mobile prin intermediul Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. În acest sens, potențialii beneficiari pot depune proiecte privind achiziția și înființarea de abatoare mobile până la data de 31 ianuarie 2019. Statul încurajează asocierea fermierilor în organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI). În 2019, va debuta programul de sus­ținere a producției de usturoi cu 1.000 euro/hectar. Cei care vor primi acest sprijin trebuie să întrunească următoarele condiții: să aibă atestat de producător, să comunice direcțiilor agricole județene rezultatele recoltei şi să valorifice producția. Cererile vor trebui depuse la DAJ până la data de 15 mai de către fermierii care cultivă minimum 3.000 de metri pătrați și valorifică 5 tone.