Primarul PNL din Şişeşti, Ioan Mircea Tentiş: Facem proiecte pentru a le oferi oamenilor un trai mai bun acasă (P)

Primăria din Şişeşti, condusă de liberalul Ioan Mircea Tentiş, face eforturi constante pentru dezvoltarea şi modernizarea localităţii, având convingerea că maramureşenii merită să aibă un trai mai bun la ei acasă.

În acest sens, primăria a făcut numeroase proiecte, a căutat finanţări şi a trecut la implementarea proiectelor. De asemenea, primarul Ioan Mircea Tentiş şi echipa sa au avut grijă să prevadă bani pentru investiţii şi în bugetul local şi astfel la Şişeşti se află în stadiu de execuţie numeroase proiecte de infrastructură. Printre acestea se află modernizarea şcolilor din Şişeşti, Şurdeşti, Dăneşti, Negrea, Cetăţele şi Plopiş, pentru care s-au alocat de la bugetul local circa 5 milioane de lei.

Alte proiecte importante care se află în diferite faze de implementare vizează modernizarea drumurilor în comuna Şişeşti, înfiinţarea unor locuri de joacă, modernizarea căminelor culturale din Şurdeşti şi Bontăieni, înfiinţarea şi dotarea unei grădiniţe în Şişeşti, precum şi modernizarea şi extinderea dispensarului din localitate.

„Facem eforturi să dezvoltăm Şişeştiul şi celelalte 6 sate care aparţin administrativ de localitatea noastră. La fel ca şi ceilalţi colegi ai mei din PNL, în calitate de primar sunt permanent în dialog cu cetăţenii, ştiu care sunt problemele lor şi încerc să le rezolv pe toate, în funcţie de resursele pe care le avem la nivelul administraţiei locale. Şişeşti reprezintă un loc special şi pentru istoria maramureşenilor, pentru unitatea tuturor românilor, şi de aceea încercăm an de an să păstrăm valorile noastre, să le ducem mai departe, organizând evenimente la care participă tot mai mulţi oameni. Tocmai de aceea e important să asigurăm şi infrastructura necesară desfăşurării acestor evenimente şi, în acest scop, am început multe proiecte de dezvoltare şi modernizare a localităţii, începând cu şcolile, drumurile şi căminele culturale. Tot ce facem sunt lucruri concrete, pe care oamenii le văd şi de aceea au încredere în noi şi în ceea ce facem”, susţine primarul liberal Ioan Mircea Tentiş.