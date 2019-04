Mihaela Trifoi şi Marian Gabriel Mureşan – lideri după două runde

Federaţia Română de şah, în colaborare cu CS Tinerii Maeştri Bucureşti, organizează în perioada 14-25 aprilie, în staţiunea Călimăneşti – Căciulata, Campionatele naţionale individuale pentru copii, juniori şi tineret (categoriile 8-20 ani) la şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări. Din Maramureş sunt prezenţi 16 sportivi.

Iată rezultatele după două runde:

• Under 8 ani:

Locul 1 – 2p. Marian Gabriel Mureşan (Tinerii Lei): 1-0 cu David Gabriel Roiu (CSU de şah Bucureşti); 1-0 cu Matei Tăbăcaru (Genius Galaţi)

Locul 38 – 1p. Cătălin Florin Băban (Tinerii Lei): 0-1 cu Rareş Găzdaru (ACS Smart Galaţi); 1-0 cu Răzvan Duca (Jocul celor trei cai Bucureşti)

Locul 41 – 1p. David Daniel Boc (Tinerii Lei): 0-1 cu Andrei Negrea (CCŞ Bucureşti); 1-0 cu Albert Radu (Logic 64 Braşov)

Locul 8 (71) – 2p. Tudor Ştefan Vulpescu (Tinerii Lei) – liber prima rundă; 1-0 cu David Miko (Potaissa Turda)

Locul 24 – 1p. Alexandru Mihai Şofineti (CSM Sighet): 1-0 cu Alexandru Ion (Genius Galaţi); 0-1 cu Rareş Găzdaru (Smart Galaţi)

• Under 10 ani

Locul 36 – 1,5 p. Tudor Denis Marica (Tinerii Lei): 1-0 cu David Ianchis (CSM Bucureşti); remiză cu Ştefan Şerban (Juvenes Tg. Mureş)

Amrit Darius Kumar (Tinerii Lei): 1-0 cu Vlad Negru (LPS Satu Mare); 0-1 cu Ştefan Păunescu (LPS Satu Mare)

Locul 62 – 0p. Darian Florin Crişan (Tinerii Lei): 0-1 cu Tudor Dănilă (CSU de Sah Bucureşti); 0-1 cu Albert Cernea (SCM Gloria Buzău)

Locul 35 – 1p. David Andrei Şofineti (Sig-Mar): remiză cu Darius Başturea (Gloria Buzău); remiză cu Teodor Anghel (CSU de Şah Bucureşti)

• Under 12 ani

Locul 30 – 1p. Ioan Alexandru Iuga (Tinerii Lei): 1-0 cu Lucas Pitulice (CSM Bucureşti); 0-1 cu Eric Prelipcean (Viitorii Campioni Bucureşti)

Locul 18 – 2p. Peter Ştefan Erdodi (Tinerii Lei): 1-0 cu Alex Neagu (CSM Bucureşti); 1-0 cu Filip Cojocaru (CCŞ Bucureşti)

Locul 66 – 0p. Alexandru Abrudan (Tinerii Lei): 0-1 cu Filip Magold (Vados Arad); 0-1 cu Vlad Stan (SC Braşov)

• Under 14 ani

Locul 53 – 0p. Ambar David Kumar (Tinerii Lei): 0-1 cu Christian Pîrvu (CSŞ 1 Timişoara); 0-1 cu Andrei Tablan (CSM Bucureşti)

• Under 16 ani

Locul 27 – 0p. Rareş Andrei Rodilă (Sig-Mar): 0-1 cu David Voinescu (Dinamo); 0-1 cu David Bonciu (Palatul Copiilor Constanţa)

Fete 8 ani

Locul 5 – 1.5p. Sara Maria Şunea (Tinerii Lei): 1-0 cu Miruna Crăiţă (Logic Delta); remiză cu Anastasia Andrei (Micul Şahist Iaşi)

Fete 14 ani

Locul 1 – 2p. Mihaela Ioana Trifoi (Sig-Mar): 1-0 cu Alisa Enachi (CSŞ Tg. Mureş); 1-0 cu Alina Vorniceanu (Şah Club Galaţi).