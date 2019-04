Corina Creţu: România trebuie să se conecteze la reţeaua europeană de autostrăzi

Victor Ponta, Corina Creţu şi Daniel Constantin, lideri ai partidului PRO România, s-au aflat joi, 18 aprilie, în municipiul Baia Mare pentru a prezenta echipa de candidaţi pentru alegerile europarlamentare. În discursurile lor, aceştia au punctat faptul că fondurile europene sunt imperative pentru buna dezvoltare a României, inclusiv în ceea ce priveşte modernizarea infrastructurii rutiere şi feroviare.

Imposibilitatea de a fura bani europeni este motivul pentru care Victor Ponta, preşedintele PRO România, crede că, în acest moment, nu se mai accesează aceste fonduri în ritmul în care se făcea în anii trecuţi. „De ce nu se mai accesează bani europeni în ultimul an? E vorba de birocraţie, de incompentenţă? (…) Există o singură explicaţie: banii europeni nu poţi să-i furi. De ce nu s-au făcut spitale regionale? Tot din acest motiv. E o catastrofă, o crimă împotriva României să nu accesezi fonduri europene”, a declarat Victor Ponta, primul pe lista partidului său la alegerile din 26 mai. Preşedintele PRO România a mai subliniat că, în momentul de faţă, în ţară, e nevoie de politici social-democrate şi social-liberale întrucât „România merge într-o direcţie greşită din punctul de vedere al guvernării şi al dezvoltării economice”. Totodată, Victor Ponta a declarat că va susţine referendumul propus de preşedintele ţării Klaus Iohannis vizavi de ordonanţele de urgenţă pe legile justiţiei. „Mi se pare un lucru bun, voi vota în acest sens”, a adăugat preşedintele PRO România. Numărul doi pe lista partidului pentru europarlamentare, Corina Creţu – comisar european pentru politică regională – a mărturisit că, din această calitate, a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a ajuta România să acceseze şi să utilizeze fondurile europene. „În judeţul Maramureş, peste 200 de milioane de euro au intrat în perioada 2007-2015 pentru dezvoltarea transportului public, pentru dezvoltarea mediului de afaceri, în domeniul sănătăţii, conservarea patrimonului cultural, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de apă şi a canalizării. Sunt mândră că am semnat, în 2017, proiectul de finanţare şi reabilitare a drumului Dej – Baia Mare. România are nevoie să îşi dezvolte infrastructura rutieră şi feroviară, avem această şansă unică de folosire a fondurilor europene pentru infrastructură pentru că România trebuie să se conecteze la reţeaua europeană de autostrăzi”, a reamintit Corina Creţu. Comisarul european a enumerat, totodată, şi proiectele care au schimbat faţa municipiului Baia Mare, fondurile europene contribuind mult în acest sens. Astfel, a fost expus proiectul de regenerare urbană a oraşului Baia Mare prin investirea a 2 milioane de euro în Parcul Central. Reabilitarea şi dotarea cu aparatură modernă a Spitalului Judeţean, cu un ajutor european de 9,5 milioane de euro, a fost un alt exemplu dat de Corina Creţu. La alegerile din 26 mai, PRO România va avea poziţia a treia pe buletinul de vot.