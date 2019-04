Premieră pentru România! • Naționalele de Beach Handball ale României participă la „ebt Finals”

Ne apropiem cu pași repezi de cel mai mare eveniment sportiv al anului și anume Finala Campionatului European de Beach Hand­ball Intercluburi (EBT Finals) în cadrul căruia 28 de echipe din 15 țări se vor duela pe plaja de la munte în acest an pentru titlul suprem.

La mai puțin de 7 săptămâni distanță de startul competițiilor, a venit momentul să vă facem cunoștință cu echipele care vor invada Centrul Vechi al Muncipiului Baia Mare în perioada 6-9 iunie.

Tricolorii și Beach Girls din nou pe plaja de la munte pentru al doilea an consecutiv

Dacă în 2018 organizatorii au reușit să scrie istorie pentru al 3-lea an consecutiv organizând prima etapă de Campionat European de Beach Handball din România (ebt) și reunind în premieră pentru România naționala masculină de beach hand­ball, anul 2019 aduce o nouă premieră pentru România! Pentru prima dată în istorie naționalele de beach handball ale României vor participa la „ebt Finals” în calitate de beneficiari ai wildcard-urilor oferite de către organizator, competiție în cadrul căreia vor întâlni cele mai importante echipe ale momentului în handbalul european pe plajă! Astfel, iubitorii handbalului pe nisip, vor avea ocazia să revadă în Centrul Vechi al Municipiului Baia Mare echipele Beach Girls și Tricolorii.

Fetele antrenate de Adrian Georgescu au terminat în 2018 pe locul II, după naționala Ucrainei, într-o echipă din care a făcut parte, printre altele, câștigătoarea Cupei EHF din sezonul 2017-2018, Nicoleta Tudor. Băieții lui Aihan Omer au terminat de asemenea pe locul al doilea, tot după naționala Ucrainei, la capătul unei finale ce a avut nevoie de shootout-uri pentru ca cele două formații să fie departajate.

Vă invităm în Centrul Vechi al Muncipiului pe plaja de la munte să susțineți naționalele României și să vă bucurați de spectacol. Salvați-vă data în calendar, 6-9 iunie 2019!