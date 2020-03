Vocea MERITO

În 21-22 februarie a avut loc, în Baia Mare, prima ediție a Forumului Regional MERITO Maramureș – Educație pentru viitor fiind, însă, al doilea Forum MERITO, primul având loc în Bucovina, la Suceava, în luna ianuarie. Sunt încântată că împreună cu Ciprian Borșan, membru RBL și președinte Maramureș Bussines Club, am facilitat această experiență de bune practici pentru comunitatea noastră, Forum, la care au participat în jur de 400 de persoane în cele două zile, de la elevi, profesori și părinți. Cel mai mult apreciez faptul că au răspuns invitației mele profesori MERITO valoroși și nu numai (Daniela C., Genelia P., Briena S., Antoneta Î., Coaziana Z., Iulia Ș-M., Narcisa M., Măriuca T., Cosmin C., Simona B.) de la care noi avem ce învăța, profesori deschiși, modești care au făcut un drum lung pentru a ajunge în colțul acesta de rai cum este județul nostru. Îmi doresc să le mulțumesc tare mult pentru că au fost așa de buni și autentici cu cei pe care i-au cunoscut în cele două zile de Forum. Mai multe informații găsiți pe eventul paginii de facebook: www.facebook.com/events/611474682995418/.

(Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO)